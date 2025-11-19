Tráfico en Gran Canaria: todas las carreteras cortadas y restricciones hoy miércoles 19 de noviembre
TRÁFICO ·Consulta las vías con afectaciones al tráfico este miércoles
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:10
La red de carreteras de Gran Canaria en ocasiones se ve afectada por restricciones de tráfico que exigen la atención de usuarios de la vía. Estas incidencias provienen de varias fuentes principales: obras de mantenimiento y mejora programadas, cruciales para mantener las carreteras seguras como la GC-1 y la GC-2, y eventos imprevistos. Los sucesos pueden ser choques, condiciones meteorológicas adversas (especialmente en altas pendientes o costa), y eventos especiales que implican restricciones de tráfico.
Es importante revisar las fuentes oficiales, la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Cabildo de Gran Canaria, antes de salir de viaje para tener información actualizada sobre las vías. A continuación, puedes obtener información de las carreteras afectadas o con restricciones al tráfico hoy, 19 de noviembre, en Gran Canaria.
GC-500 KM 29+200 - Patalavaca - San Bartolomé de Tirajana
- Aviso: Precaución
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 19 de noviembre
- Hora inicio: 07:30
- Hora fin: 15:00h
GC-220 KM 6+750 al 5+00 sentido cruce GC-2/Caideros - Gáldar
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de cunetas
- Fecha inicio: 19 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h
GC-200 KM 4+00 al 6+00 sentido Agaete/El Risco - Agaete
- Aviso: Afectación al margen
- Descripción: Limpieza de obras de fábrica
- Fecha inicio: 19 de noviembre
- Hora inicio: 07:00
- Hora fin: 15:00h