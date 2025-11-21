Adiós al coche: cortes de tráfico por el encendido de las luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria Las Arenas y Alisios preparan los planes de movilidad más complejos, mientras que Siete Palmas aprovecha el del partido de la UD

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Los actos de encendido de las luces navideñas contarán este año con unos dispositivos de tráfico específicos para trata de encauzar el alto volumen de tráfico que se suele reunir en torno a estos actos multitudinarios.

El más complejo y completo es el del centro comercial Las Arenas, cuyas luces se encienden a las 19.00 horas.

Aquí, en torno a las 14.00 horas de este viernes se iniciará el desalojo de todos los coches aparcados en la Avenida José Sánchez Peñate; los de la calle Simancas, entre Pavía y la Avenida José Sánchez Peñate; los de la Carretera del Rincón, entre la entrada y salida del aparcamiento de Las Arenas por el norte y la entrada principal, la de la farmacia; y los de las motos, situados en la acera de la Carretera del Rincón, que están frente a la plaza exterior de Las Arenas.

Entre las 14.00 horas y las 22.00 horas de este viernes estará prohibido aparcar en estos puntos para agilizar la circulación alrededor del centro.

Los primeros cortes de tráfico en el entorno de Las Arenas se iniciarán a las 17.00 horas. Desde esa hora, los coches que vengan de la GC-2 desde el viaducto solo podrán entrar a los aparcamientos del centro comercial Las Arenas, del auditorio y de Sagulpa. Este movimiento tiene la particularidad de que el parquin del auditorio solo tendrá el acceso abierto desde el túnel subterráneo de Las Arenas, no por la calle.

La salida de los tres estacionamientos solo se podrá hacer hacia la glorieta del aviador -en el caso de Las Arenas se hará con un carril especial habilitado para ello- desde donde solo se podrá salir hacia la GC-2 para hacer el cambio de sentido en la zona de Costa Ayala.

Los conductores que vengan por la GC-2 y entren por el acceso de Guanarteme a través del pequeño túnel tienen que saber que la Avenida José Sánchez Peñate permanecerá cerrada. Los coches solo podrán circular hacia la calle Castillejos. En ningún caso se podrá acceder a los aparcamientos del Rincón desde este punto porque en la Avenida José Sánchez Peñate solo podrá circular el transporte público.

Así también estarán cortadas Simancas y Numancia, entre Pavía y la Avenida José Sánchez Peñate. Todos los coches que vengan por estas calles tendrán que dar la vuelta y volver hacia el Guanarteme, de ahí que el consejo que se ofrece desde Las Arenas es el uso del transporte público.

Mejor en transporte público

Las guaguas y los taxis lo tendrán mejor. Pese al corte de tráfico de Pavía con Numancia, las dos calles estarán abiertas para el transporte público: por Pavía para pasar, con usuarios, por delante del auditorio y salir por la GC-2, haciendo el cambio de sentido por Costa Ayala; y por Numancia, para coger por la Avenida José Sánchez Peñate tanto para salir hacia la GC-2 -y desde allí a Julio Luengo o la ciudad alta-, como para salir por la calle Castillejos hacia Guanarteme y Mesa y López.

Las paradas de guaguas también cambiarán de ubicación. Las líneas 32, 47 y 49 estarán en la calle Numancia, entre Covadonga y Pavía;la 17, también en Numancia, entre Pavía y José Sánchez Peñate;y la 25, 33 y 45 en el intercambiador.

En cuanto a los taxis, la parada provisional se situará frente a la que ocupa ahora, en José Sánchez Peñate.

El presidente de la cooperativa de taxis de Las Palmas, Cosme Damián Mesa, agradeció la información y la coordinación del dispositivo de movilidad por parte de la gerencia de Las Arenas. Y aconsejó evitar el coche particular en los desplazamientos a la zona.

Como recomendaciones generales para disfrutar del encendido de Las Arenas se aconseja llegar con tiempo para evitar retenciones; priorizar el uso de guaguas y taxis; seguir las indicaciones de las autoridades y el personal del evento; mantener las rutas señalizadas; y tener en cuenta que el aparcamiento del centro puede llenarse con facilidad.

En torno a la misma hora también se producirá el encendido del centro comercial Siete Palmas, con un acto específico que se extenderá desde las 18.00 horas hasta las 20.00 horas, si bien las luces se iluminan a las 19.30 horas. En este caso, el dispositivo de tráfico es el que viene aparejado al partido de la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 19.30 horas.

Para el sábado, el mayor movimiento se prevé en Alisios, que enciende sus luces a las 19.30 horas. En este caso, los acceso al centro comercial permanecen invariables, si bien habrá refuerzo policial en la rotonda de Lomo Los Frailes y se cambiará el sentido de la calle Hermanos Domínguez Santana, que solo conducirá a los coches hacia la Avenida 8 de Marzo para facilitar la evacuación.

Se aconseja acudir con mucha antelación para poder acceder al aparcamiento del centro comercial.