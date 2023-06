«Ya se trabaja para poder licitar la obra del mercado agrícola a principios de año»

Hace apenas una semana que Alexis Ramos, de Unión Veguera (UVE), ocupa la silla de la Alcaldía para regir en minoría junto a Alternativa por San Mateo el destino de la Vega de San Mateo y no tiene duda alguna de que traerá «calidad de vida, bienestar y progreso» al municipio y a sus vecinos. Aunque, también, reconoce que no será tarea fácil porque hereda multitud de infraestructuras sin terminar o que deben ser reconstruidas como, por ejemplo, las carreteras.

–El nuevo pacto de gobierno de San Mateo acaba con la hegemonía de Antonio Ortega (Avesan). ¿Se acaba el personalismo en el Ayuntamiento?

–Sin duda. Y el cambio va a ser muy importante porque haremos una política muy participativa. Incluso se consultará con Avesan, que no sé si querrá participar, a partidos que no tienen representación, colectivos y empresarios. Sabemos que es difícil y a veces cuesta más ponerse de acuerdo pero, bueno, por lo menos dar al pueblo el poder de tener opinión y, sobre todo, conocimiento de lo que se quiere hacer. La idea es dar un cambio importante y que el pueblo sienta que es parte de las decisiones.

–El municipio durante años ha ido sumando más y más cemento. ¿Tiene remedio ya?

–Sí, claro que tiene remedio. Es cierto que se ha invertido mucho en dinero en grandes infraestructuras y que muchas están sin terminar e incluso, paradas. Hay mucho cemento, muchas carreteras que se han hormigonado y que debemos volver a romper porque carecen de alcantarillado, de alumbrado para luego, volver a soterrar. Todo esto teniendo que hacer una inversión económica importante, gastando mucho más dinero de lo que era necesario en un principio. Ha sido un gasto desproporcionado porque no se han hecho las cosas correctamente. Hay solución, claro, pero tenemos que gastarnos el doble de presupuesto del que estaba previsto. Ahora nos cae todo junto.

–Ya son años sin Mercado Agrícola, con las consiguientes pérdidas económicas. ¿Mantendrán el proyecto del anterior gobierno?

–El mercado agrícola es un proyecto del anterior gobierno que ya no está judicializado, que no ha terminado de cuajar y con importantes pérdidas económicas. Ya estamos buscando soluciones y vamos a comenzar con la modificación del proyecto: hay unidades de actuación que se deben modificar unas, por cuantía económicas al no cumplir con los precios del mercado y otras, por cuestiones técnicas que no se pueden llevar a cabo. Otro aspecto muy importante es la cuestión estética. El diseño acristalado que tiene el edificio es muy costoso de mantener y además, no pega con el entorno. Entonces hemos decidido crear la Junta del Mercado para que sea un órgano participativo y hablaremos con los empresarios, con los colectivos y con las demás fuerzas políticas para intentar hacer un proyecto común para darle una imagen rural que pegue más con el entorno con piedra natural y madera.

– Las pérdidas serán cuantiosas teniendo en cuenta que es un municipio eminentemente agrícola y comercial y un reclamo para el resto de la isla

–Bueno, me coges todavía tibio. Pero podemos decir que son elevadas. La repercusión económica ha sido muy importante y socialmente, incalculables e impresionantes, ya no solo por la nave del mercado sino también por el restaurante del mercado, una propiedad municipal que se concedía tras un contrato de licitación por 80.000 anuales. La obra lleva 5 o 6 años parada y no se ha ejecutado. Imagínese, multiplique ese dinero por 5 años y verá el dinero que se ha perdido. Es un activo económico muy importante para el municipio. Pero es que, además, a nivel social era como una asociación de vecinos, un centro donde se reunían los vecinos, comerciantes y visitantes del municipio para comer o tomar café. Ese restaurante era un punto de encuentro. Y, sobre todo, de empleo. Había muchas familias que trabajaban ahí y proveedores. Todo lo que conlleva era un reclamo, un complemento más, aparte del mercado para la Vega. Tampoco podemos olvidar que hay que espera la sentencia porque está judicializado.

– Entonces, en estos próximos 4 años, veremos por fin resurgir el mercado

– Como ya le avancé, estamos con el estudio de la redacción del proyecto para luego empezar a trabajar con la dirección facultativa. De hecho, ya hemos tenido el primer contacto con la empresa que va a llevar este proceso y nos vamos a reunir con las fuerzas políticas y todos los colectivos para ir unificando criterios, porque la idea nuestra es sacarlo a concurso a final de año para licitar la obra a principios de 2024. Esperamos que por esa fecha esté comenzada la obra.

–Muchas obras se han eternizado y algunos inmuebles, mientras, están al borde de la ruina. ¿Por dónde empezar?

– El museo Cho'Zacarias, que se compró hace años y está en ruinas, es un ejemplo. Es un proyecto que vamos a empezar a redactar y que se suma a la situación del mercado y el restaurante; son nuestras prioridades. Pero también, están pendiente la escuela de música, el antiguo colegio y el mirador Montaña Cabreja. Hay muchas cosas a medias que iremos poniendo en marcha poco a poco. Una vez que el mercado esté avanzado seguiremos con el restaurante y el polideportivo. Son obras que tienen consignación presupuestaria, pero que no se han podido ejecutar porque se licitaron a la baja.

–Las áreas de Igualdad y Mujer fueron castigadas por el gestor político anterior. ¿Son las políticas sociales una prioridad para el nuevo equipo de gobierno?

–Absolutamente. El edificio de Servicios Sociales ya está abierto, con personal nuevo y lo dirigirá la concejala Isabel Peñate, de Alternativa por San Mateo, que ya está desarrollando su programa de actuación y que abordará esta problemática desde todas sus perspectivas, incluida la violencia de género. Es otra de nuestras prioridades. Si algo tengo claro es que el centro de atención de nuestro proyecto son las personas, los mayores, los jóvenes, el empleo pero, sobre todo, mejorar los servicios sociales, el centro de día, el centro ocupacional. A través de Sanidad vamos a desarrollar jornadas y talleres sobre concienciación de la salud, tabaquismo, consumo de drogas, alcohol, o la conciliación familiar. Creo que nos estamos deshumanizando bastante y la política municipal es la más cercana al ciudadano y tenemos que cubrir esa atención.

–¿Durará este pacto? ¿Cómo será gobernar con apoyos puntuales del PSOE?

–Me levanto y me acuesto con esa pregunta en la cabeza y es lo que me preguntan los ciudadanos. Espero contar con todas las fuerzas políticas, independientemente de la ideología de cada uno, para unir y hacer participativo al pueblo. Creo que hay más cosas que nos une que las que nos separan. Vamos a trabajar (AxSM y UVE) para mejorar el municipio y eso pasa por tener más personal en el Ayuntamiento; tenemos una carencia terrible de personal.