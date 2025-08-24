El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros La competición tuvo lugar este sábado en Balos, organizada por la Asociación de Zanga Antonio Guedes Ramos

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Domingo, 24 de agosto 2025, 13:21

La Asociación de Zanga Antonio Guedes Ramos recaudó este sábado 2.375 euros en el torneo benéfico de este juego de cartas canario organizado para ayudar a Sonia Tejera, una joven de Ingenio que necesita fondos para tratamientos médicos.

En la asociación vecinal de Balos, en Santa Lucía de Tirajana, se congregaron 120 participantes, que se conformaron en 60 equipos, para disputar este torneo en el que se entregaron premios a los los 10 primeros equipos clasificados, además de bocadillos y agua para los participantes y varios regalos gracias la colaboración de 10 empresas que colaboraron.

Durante el acto se guardó también un minuto de silencio en memoria de Basilio Rivero, un jugador de zanga de El Carrizal de Ingenio. Este torneo se sumó a la luchada histórica que tuvo lugar el pasado 27 de julio en el terrero Las Crucitas de Agüimes y que resultó un éxito de participación, también para recaudar fondos para Sonia Tejera.