Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ganadores del torneo de zango benéfico. Canarias7

El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros

La competición tuvo lugar este sábado en Balos, organizada por la Asociación de Zanga Antonio Guedes Ramos

Cristina González Oliva

Cristina González Oliva

Santa Lucía de Tirajana

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:21

La Asociación de Zanga Antonio Guedes Ramos recaudó este sábado 2.375 euros en el torneo benéfico de este juego de cartas canario organizado para ayudar a Sonia Tejera, una joven de Ingenio que necesita fondos para tratamientos médicos.

En la asociación vecinal de Balos, en Santa Lucía de Tirajana, se congregaron 120 participantes, que se conformaron en 60 equipos, para disputar este torneo en el que se entregaron premios a los los 10 primeros equipos clasificados, además de bocadillos y agua para los participantes y varios regalos gracias la colaboración de 10 empresas que colaboraron.

Imagen principal - El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros
Imagen secundaria 1 - El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros
Imagen secundaria 2 - El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros

Durante el acto se guardó también un minuto de silencio en memoria de Basilio Rivero, un jugador de zanga de El Carrizal de Ingenio. Este torneo se sumó a la luchada histórica que tuvo lugar el pasado 27 de julio en el terrero Las Crucitas de Agüimes y que resultó un éxito de participación, también para recaudar fondos para Sonia Tejera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  2. 2 El gigante chino del e-commerce JD.com entrará en Canarias a través de las 7 tiendas de Mediamarkt
  3. 3 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  4. 4 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  5. 5 Plagas de verano en Las Palmas de Gran Canaria: «Llevo desde hace tres meses con cucarachas en casa»
  6. 6 Nayra Bertol, la canaria que llegó al Registro de la Propiedad en tiempo récord
  7. 7 Dos conatos de incendio, ya controlados, dejan 9,5 hectáreas afectadas en la isla de El Hierro
  8. 8 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  9. 9 Muere Ángel Jove, presidente de Anjoca y fundador de Elba
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria según Francisco Rivero, periodista y empresario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros

El torneo benéfico de zanga para Sonia Tejera recauda 2.375 euros