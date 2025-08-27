Teror ofrece una nueva edición del festival de arte en la calle 'En Pie' La villa mariana celebra este fin de semana el evento multitudinario con más de 31 espectáculos

El Festival Internacional de Arte e la Calle 'En Pie' celebra este fin de semana su doceava edición en Teror, con una apuesta destacada por las compañías canarias, además de propuestas nacionales e internacionales de Italia y Reino Unido. Durante el sábado 30 y el domingo 31 de agosto, se ofrecerán 31 espectáculos de danza, clown, música y magia, con más de doce horas de programación cada día.

Habrá pasacalles, actuaciones musicales, espectáculos aéreos y la especial fiesta PerraKa para adultos el sábado por la noche. «Como cada año, calles y plazas se transformarán en escenarios abiertos. El festival mantiene su carácter amable y pet friendly, permitiendo la asistencia con mascotas bajo normas de convivencia», señaló el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, quien presentó este miércoles la nueva edición del festival, organizado desde el área de Cultura del Ayuntamiento, responsabilidad que también recae en el alcalde como concejal de Cultura.

Arencibia, que dio paso a la presentación de la estructura del festival, aseguró que «desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo importante para que este festival crezca año tras año. Como novedad, hemos incorporado espectáculos de danza aérea, con la compañía italiana eVenti Verticali que nos traerá 'El Cubo' y con los artistas grancanarios Levi y Estrella, que presentarán 'Del cielo a la tierra' en el parking de las oficinas municipales. Un espectáculo altamente recomendable».

Este Festival se ha convertido en una cita ineludible siendo uno de los festivales de referencia en el archipiélago y con una clara proyección a nivel nacional e internacional.

En la presentación estuvieron presentes componentes de algunas compañías artísticas y grupos musicales como Aseres, -uno de su componentes interpretó una canción animando al público asistente- ⁠Zurrunka Teatro & La Semilla Voladora, que vienen por primera vez desde el País Vasco, además de un integrante de Perrakos.

