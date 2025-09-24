Teodoro Sosa: «El compromiso del Cabildo con Telde es firme y continuado» El vicepresidente visitó las obras de mejora en las parroquias de San Juan y San Gregorio, financiadas por el gobierno insular

CANARIAS7 Telde Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:58

El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, visitó este miércoles la ciudad de Telde para conocer de primera mano los trabajos de mejora realizados en las basílicas de San Juan y San Gregorio, ejecutados gracias a una inversión de más de 250.000 euros del área de Presidencia, que él mismo dirige.

La jornada comenzó en las Casas Consistoriales, donde Sosa fue recibido por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la primera teniente de alcalde, María Calderín. Tras un encuentro institucional, el representante insular firmó en el Libro de Honor de la ciudad. Posteriormente, ambas autoridades comparecieron en el Salón de Plenos, donde destacaron la importancia de la colaboración entre municipios y entre administraciones.

En este sentido, Peña subrayó que «valoramos muy positivamente la visita de Teodoro Sosa a esta ciudad, ya que su persona representa un apoyo fundamental para Telde en diversas materias. Le estamos muy agradecidos por siempre tendernos la mano para ayudarnos a impulsar el crecimiento de Telde y, por ende, el desarrollo de Gran Canaria».

Por su parte, Sosa puso en valor la cooperación entre el Cabildo y Telde en materia de patrimonio histórico. «El compromiso del Cabildo con Telde es firme y continuado. Solo en los últimos años hemos destinado más de 10 millones de euros a diferentes proyectos, y de ellos, 1,5 millones han sido dirigidos a la recuperación y protección del patrimonio histórico de esta ciudad, que es también patrimonio de toda Gran Canaria. Las actuaciones en San Juan y San Gregorio son un claro ejemplo de cómo el trabajo conjunto permite conservar espacios únicos que forman parte de nuestra identidad colectiva».

Las obras visitadas han supuesto un importante impulso para la conservación de ambos templos. En la Basílica Menor de San Juan se ha actuado sobre el baptisterio, resolviendo problemas de humedades y acometiendo trabajos de impermeabilización que protegen la obra pictórica realizada en 1948 por Jesús Arencibia, a petición del párroco Pedro Hernández. En la iglesia de San Gregorio, la inversión ha permitido la rehabilitación de techos y paredes, mejorando significativamente la imagen y seguridad del santuario.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Telde y el Cabildo de Gran Canaria reafirman su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y religioso del municipio, garantizando que estos espacios continúen siendo referentes culturales y espirituales para la ciudadanía.