'Teldelandia' atrae la magia y la ilusión a las calles con un programa cargado de actos navideños La ciudad celebrará más de 50 eventos que combinan cultura, ocio, dinamización comercial y solidaridad hasta el 5 de enero

CANARIAS7 Telde Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:31

El Ayuntamiento de Telde, a través de las concejalías de Cultura, Desarrollo Local y Servicios Sociales, dio la bienvenida este viernes a una nueva campaña navideña con la presentación de 'Teldelandia', donde los sueños se hacen realidad. Un año más, el municipio atrae la ilusión y la magia a sus calles con este proyecto, con más de 50 actos dedicados a todos los sectores de la sociedad. Con la colaboración de Gestel, Cabildo de Gran Canaria y Cámara de Comercio de Gran Canaria.

La iniciativa fue presentada en el corazón comercial de la ciudad ante decenas de ciudadanos y medios de comunicación. En un emotivo acto amenizado por Magical Christmas y presidido por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, al que acompañaron el concejal de Cultura, Juan Martel, la edil de Desarrollo Local, Nayra Navarro, y la responsable del área de Servicios Sociales, Adela Álvarez, se presentó la propuesta que combina cultura, ocio, dinamización comercial y solidaridad.

Durante el encuentro también estuvieron presentes la presidenta de la Zona Comercial, Natividad Suárez, el párroco de la Iglesia de San Gregorio, Agustín Lasso, así como otros concejales del equipo de gobierno: María Calderín, Juan Francisco Jiménez, Desirée Hernández, Janoa Anceaume, Juan Pablo Rodríguez y María Eugenia Melián, además de trabajadores municipales, empresarios y artistas que formarán parte del programa cultural navideño.

Juan Antonio Peña, alcalde de la ciudad, subrayó el «gran esfuerzo» de las tres áreas implicadas «para sacar adelante un variado y completo programa de actividades, que tienen como objetivo satisfacer los gustos y necesidades de diferentes sectores de la población, así como hacer del municipio un lugar ideal para celebrar durante toda la Navidad».

El regidor local quiso hacer hincapié en que «este es un programa inclusivo, donde nadie se quedará fuera». Así, recalcó que «un año más volveremos a tener actividades sin ruidos ni estruendos, pensadas para que las personas con discapacidad o sensibles a los ruidos fuertes también puedan disfrutar como se merecen de esta época tan bonita y especial para todos».

Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Martel, agradeció a todos los artistas, trabajadores municipales, instituciones, empresas y colectivos que han hecho posible esta iniciativa. En este sentido, el edil destacó el carácter canario de la gran mayoría de las producciones que se realizarán, resaltando «la gran calidad y talento de los artistas locales».

Adela Álvarez, concejala de Servicios Sociales invitó a la ciudadanía a participar en las iniciativas solidarias que propone la ciudad, como la recogida de juguetes y alimentos que estará activa durante las próximas semanas en su sede municipal. Del mismo modo, comentó las actividades que trae la ciudad en las próximas fechas dedicadas a los mayores, como el Baile de Fin de Año, el 28 de diciembre, desde las 17.00 horas, en el Centro de Mayores.

La concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, quiso trasladar su agradecimiento a los colectivos de empresarios de la ciudad, quienes también forman parte de esta propuesta navideña. Además de los actos festivos, la edil animó a la ciudadanía a disfrutar y conocer los productos «de calidad que ofrecen nuestros comercios, que son el alma y el corazón de San Gregorio».

La programación arranca esta misma tarde, con la inauguración del tradicional belén de San Gregorio, de José Sánchez, a las 20.00 horas en la plaza de Los Llanos. Seguidamente, el Coro Gospel MLOU ofrecerá un concierto gratuito.

Entre otros actos destacados del programa, se encuentra el concierto de Taburiente y Non Trubada, el viernes 12 de diciembre, a las 20.30 horas, en la plaza de San Gregorio; la campaña de recogida de juguetes el 13 de diciembre en la misma ubicación, desde las 10.00 horas; la sesión de cine inclusivo Flow, un mundo que salvar en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, el domingo 14 de diciembre, a las 18.00 horas; o el esperado Concierto de Navidad de Araguaney, el 20 de diciembre, entre otros muchos actos musicales, presentaciones de libros, talleres infantiles y más. Se puede consultar todo el programa de actos en la web oficial del Ayuntamiento de Telde (telde.es), las redes sociales oficiales del Ayuntamiento y medios de comunicación.

Como en los últimos dos años, Papá Noel recorrerá todos los barrios de Telde el 22, 23 y 24 de diciembre. También habrá recogida de cartas y fotos con Papá Noel en Telde, el jueves 18 y viernes 19 de diciembre, de 16.30 a 19.30 horas, y el sábado 20 de diciembre, de 11.30 a 14.00 horas.

Como principal novedad de esta edición, el 31 de diciembre el barrio de San Gregorio acogerá el concierto Teldespide 2025, con la actuación de grupos musicales como Savia Nueva, Tataband, Son de la Isla, Los Salvapantallas y Dj Cholo, de 14.00 a 21.00 horas.

El 2, 3 y 4 de enero habrá un photocall con los Pajes de los Reyes Magos en las calles de San Gregorio, en horario de mañana y tarde. Así, el 5 de enero tendrá lugar la tradicional visita de los Reyes Magos de Oriente a la residencia de Taliarte y la recepción de sus Majestades, primero en el Teatro Municipal, para niños, niñas y personas con hipersensibilidad a los ruidos fuertes, y seguidamente en la plaza de San Gregorio, donde recibirán de la mano del alcalde de Telde la llave maestra de la ciudad. Por la tarde, desde las 17.00 horas será la Gran Cabalgata de Reyes, desde la calle Dr Melian, con un tramo sin ruidos. El evento finalizará en la plaza de Los Llanos, con la culminación de la velada con un concierto a cargo de Charcojondo y Señor Natilla.