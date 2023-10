Telde ofrece a Salinetas una mesa de trabajo para el rediseño final de Américo Vespucio

El Ayuntamiento de Telde ofreció la noche de este miércoles a los vecinos de Salinetas la formación de una mesa de trabajo, con técnicos incluidos, que recogerá las aportaciones y sugerencias que hagan los residentes para dar forma al proyecto final y definitivo de la pretendida renovación urbana de la calle Américo Vespucio.

Este fue el compromiso expreso que este miércoles adoptaron con el barrio el vicealcalde Sergio Ramos y el edil de Vías y Obras, Iván Sánchez, que convocaron una reunión con los vecinos en plena calle tras la polémica desatada por el proyecto inicialmente previsto. Al encuentro, al que también asistieron las ediles María González Calderín y Carmen Batista, acudió un centenar de vecinos. Una pantalla sirvió para mostrarles distintas recreaciones de la propuesta.

El documento técnico, que fue aprobado en un pleno reciente para su financiación por el Plan de Cooperación del Cabildo 2024-2027, plantea eliminar la rambla central de la arteria principal del barrio costero para ganar acera por el lado mar y aparcamientos en batería. Además, según los planos anexos a la memoria, incluía el traslado, cuando no la tala, de parte de la arboleda del bulevar.

«He venido a dar la cara», les dijo Ramos

Tanto Ramos como Sánchez insistieron en dar un mensaje de «calma y confianza» ante lo que calificaron de «incorrecta información» que se había difundido sobre una posible eliminación de zonas verdes que ambos descartan. «Queremos que quede claro que no se va a talar absolutamente ningún árbol sano y ustedes estarán aquí para ser testigos de ello», les manifestó Ramos, quien pidió «disculpas» a los vecinos y asumió en primera persona toda la responsabilidad de lo sucedido. «He venido a dar la cara», les dijo.

María G. Calderín, Sergio Ramos, Iván Sánchez y Carmen Batista, este miércoles, en Salinetas. Juan Carlos Alonso

Los dos cargos públicos aclararon al vecindario que su propuesta incluye la demolición de la rambla, pero que será sustituida por una especie de mediana-parterre donde se reubicarán los árboles. Además, les informaron de que se recurrirá al sistema denominado peine para establecer la nueva zona de aparcamientos que habrá en la urbanización, sin necesidad de quitar ningún árbol. Y no solo eso, también les informaron de que la idea es aprovechar los tres metros de acera que se ganan por el lado mar para plantar más especies, por lo que Salinetas no solo no perdería zona verde, sino que la vería crecer.

Esta propuesta del aparcamiento en forma de peine, que ha sido divulgada estos días mediante un vídeo, es nueva, porque no estaba contemplada en los planos que forman parte del proyecto inicial, valorado en casi 1,9 millones de euros, que fue aprobado en el pleno y remitido al Cabildo. De hecho, Sánchez reconoció que hubo un error en la redacción inicial con respecto a la tala de los árboles. Agregó que el redactor no interpretó correctamente la idea que le había planteado la concejalía.

«La calle la van a hacer ustedes»

Los dos representantes del gobierno municipal (el alcalde, Juan Antonio Peña, no pudo acudir) recalcaron a los vecinos que su propuesta no es una idea cerrada. «Es el punto desde el que partiremos -basado en el estudio de la situación de la zona- para, a través de las aportaciones que recojamos, llegar a un consenso para trabajar juntos en la construcción del plan que mejor se adapte a las necesidades del espacio y de quienes pasan su día a día en él». Ramos fue explícito. «La calle la van a hacer ustedes».

Por lo pronto, las comunidades de vecinos de los edificios Alcatraz, Guincho, Petrel, Garza y Gaviota y Cas May, que agrupan a 271 viviendas, les entregaron un escrito en el que les piden paralizar las acciones previstas en el proyecto, suspender cualquier intervención que suponga eliminar la rambla y su arbolado, intensificar las acciones de limpieza y desinfección de todo el sector y un mayor control de la plaga de palomas y tórtolas y que se les remita una copia del proyecto técnico aprobado y de sus posibles rectificaciones.

La reunión empezó con retraso y duró hasta las 21.45 horas.