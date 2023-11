Telde cuenta 63 personas sin hogar en la ciudad, 26 de ellas en el aeropuerto

El primer recuento nocturno del sinhogarismo en Telde se salda con 63 personas sin hogar, de las que un 41% pasa las noches en las instalaciones del aeropuerto de Gran Canaria, es decir, unas 26. Estas son algunas de las primeras conclusiones que saltan a la vista tras el vaciado de los datos que arrojó el trabajo de campo desarrollado por 53 voluntarios la noche del 7 al 8 de noviembre pasado. Aquella batida se hizo en el marco de un proyecto auspiciado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con el que se busca visibilizar el sinhogarismo en el país.

Una vez cribados y puestos en relación los datos por los técnicos del Gobierno central, el estudio evidencia también que de las 63 personas sin hogar detectadas en este recuento, la mayoría, 46, son hombres, frente a 13 mujeres. Hay otros 4 sin determinar por ahora. Estos casos, los no determinados, se explican porque o bien la persona estaba dormida y puede que poco visible, o bien no se hallaba en condiciones de responder o bien el encuestador optó por otros motivos por no hacer el cuestionario.

Mayoría de personas en la cuarentena

De los 63, tampoco se pudo conocer la edad de 12, pero si se desmenuzan los años de los que sí la revelaron o de aquellos a los que sí se les pudo calcular, llama la atención que el arco de edad prevalente es el de los que están en la cuarentena, 21, seguidos de los que superan los 60, que suman 14, y de los que tienen entre 50 y 59, que alcanzan los 11. No obstante, no es un dato menor que 2 superen los 70. El resto lo conforman otros 2 de entre 30 y 39 años y 1 de 25.

Respecto al origen, descontados los 12 que no se pudo determinar, 36 son nacionales y 15 extranjeros. Y de los 63, 43 están solos en la calle o en el aeropuerto, y 20 están acompañados. De hecho, hay casos de parejas.

De las 63 registradas, 29 estaban dormidas dada la hora del conteo

El Ayuntamiento de Telde hace un balance positivo de esta primera incursión en el proyecto de recuentos nocturnos de personas sin hogar, aún y a pesar de que parte de la base de que la lista obtenida es incompleta. No pudieron llegar a todas las personas en situación de calle en la ciudad.

Noticia relacionada «Nunca imaginé verme tirado en la calle» Gaumet Florido

En este sentido, les gustaría introducir algunas propuestas de mejora de cara a nuevas salidas. Entre ellas, adelantar un poco la hora del conteo. El planteamiento inicial, y así se hizo, era hacer la batida entre las 22.00 y las 02.00 horas. ¿El problema? Que en el caso de Telde 29 de las 63 personas registradas estaban dormidas, lo que les limitó la captación de información. De hecho, bastantes edades son estimadas. Y una segunda idea pasa por reducir un poco el cuestionario.