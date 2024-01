Telde contrata un nuevo proyecto de asfaltado por 2,8 millones de euros

La concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde, que dirige Iván Sánchez, ha adjudicado un nuevo proyecto de asfaltado y repavimentación viaria por 2.815.166,81 euros, en el que se incluyen distintas calles de la ciudad y convirtiéndose en el mayor que se vaya a contratar, superando en 200.000 euros al que está pendiente de adjudicación definitiva.

Así, el vicealcalde, Sergio Ramos, anuncia que «en 2024 vamos a ejecutar obras de asfaltado por más de cinco millones de euros». En este sentido, Sánchez asegura que «la estrategia en materia de inversión pública es unir subvenciones para ejecutarlas al mismo tiempo y, de esta forma, conseguir varios objetivos; primero, obtener un precio mejor que nos permita tener mayores márgenes de mejora y, por tanto, llegar a abarcar más calles y, en segundo lugar, atender el estado general de la ciudad tras años de parálisis».

Cabe destacar que la inversión se hará con fondos provenientes del Fondo de Desarrollo de Canarias del Cabildo (FDCAN 24-27) y que se ha alcanzado tras el acuerdo plenario del convenio suscrito por la nueva corporación y su posterior ratificación en el pleno del órgano insular. El edil de Vías y Obras, aclara que «inicialmente existía una subvención de 1,8 millones de euros para el 2023 que el anterior gobierno de Telde no ejecutó y que hemos conseguido prorrogar. Esta cantidad, junto con la anualidad del 2024, suman el que será el mayor presupuesto de licitación en asfalto que se haya realizado. No obstante, nuestro plan no consiste en hacer proyectos aislados, sino que tengan continuidad con los planes anteriores y, para ello, se ha venido realizando desde el verano un estudio de las calles y barrios del municipio, para que este nuevo proyecto complete áreas más amplias y no se queden vías sin asfaltar dentro del mismo barrio, como ha venido sucediendo hasta ahora».

Al mismo tiempo, se está trabajando en la redacción del proyecto y, para ello, la Concejalía implicada ha trasladado al equipo encargado del mismo el detalle de las calles y barrios donde se actuará. «El listado se ha realizado a partir de numerosas solicitudes de asfaltado que nos han llegado y también desde el estudio de los proyectos anteriores», puntualiza Sánchez. «El problema hasta ahora es que se solicitaban subvenciones sin tener una idea clara del coste de ejecución, en función de las necesidades del municipio, y después había que repartir en muchos barrios, de ahí que se hicieran unas calles y otras no o que solo se asfaltaran los tramos que peor estaban. Así, desde que se decidían las vías hasta que se asfaltaban podían transcurrir años y, cuando llegaba por fin el asfalto, ya había muchas más de la zona en mal estado», agrega el edil.

Por el momento, hay contabilizadas más de 100 calles, en distintos barrios, y se siguen registrando solicitudes de repavimentación. «Cabe recordar que, al tratarse de subvenciones, todas las vías deben ser de titularidad municipal, puesto que así lo establece el convenio con el Cabildo», afirma el concejal.

Por su parte, Sergio Ramos muestra la satisfacción por el trabajo ejecutado y garantiza que «este proyecto dará continuidad al anteriormente aprobado, lo que nos permitirá completar barrios y llegar a zonas de suelo urbano consolidado que llevan muchos años reclamándolo, sin ser atendidos, como Lomo Caraballo, Callejón del Castillo o Lomo Guinea. Además, podremos concluir áreas que se han asfaltado parcialmente y que soportan un elevado nivel de tráfico, por lo que demandan más continuidad en su mantenimiento, como pueden ser La Herradura, Jinámar, Marpequeña, El Calero, el entorno del Rita Hernández o, incluso, San Juan y San Gregorio, en el casco de Telde».

Ramos destaca, además, «la importancia que tiene la coordinación entre Vías y Obras y Contratación, ya que es clave para poder redactar los proyectos, licitar y adjudicar las obras que lleven a cabo la ejecución adecuada para cubrir las necesidades de la ciudadanía, y esto es lo que nos piden a diario en la calle, una buena gestión que mejore los distintos servicios básicos del municipio».