Telde asfaltará 120 calles en una veintena de barrios con 3,8 millones La Junta de Gobierno aprobará este jueves los pliegos para una inversión histórica en el municipio

El Ayuntamiento de Telde aprobará este jueves, en Junta de Gobierno Local, los pliegos de licitación del nuevo Proyecto de Asfaltado y Repavimentación Viaria, con un presupuesto total de 3.765.166,63 euros, financiado a través del FDCAN 2023-2027, que permitirá actuar en más de 120 calles distribuidas en una veintena de barrios del municipio.

Las vías incluidas en estas obras pertenecen a los enclaves de Eucaliptos I y II, Jinámar, Caserones, Marpequeña, La Herradura, La Gavia, La Primavera, caminos a Lomo Catela y Lomo Salas, La Asomada, Tara, Marpequeña, Medianías, Caserones, El Mayorazgo La Majadilla, Melenara, La Solana, San Antonio, La Pardilla, Las Huesas, El Ejido, Callejón del Castillo, San Juan, El Calero, el casco de Telde, Ponce y El Caracol.

Tras la aprobación de los pliegos, el anuncio se publicará en el Perfil del Contratante, abriéndose un plazo de 26 días naturales para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. Se trata del paso definitivo previo al inicio de unas obras muy demandadas por la ciudadanía y que supondrán una transformación de la red viaria local.

Dividido en dos lotes

El proyecto se divide en dos lotes principales: el primero, Asfaltado y Repavimentación Viaria II, con un presupuesto de 950.000 euros; y un segundo, Asfaltado y Repavimentación Viaria 2023-2024, con un presupuesto de 2.815.166,63 euros. Ambos incluyen la repavimentación del firme, la señalización horizontal y vertical, mejoras de drenaje y refuerzo estructural en las vías con mayor tráfico, garantizando así seguridad y durabilidad.

Este proyecto forma parte de un ambicioso Plan de Asfaltado, redactado por la Concejalía de Vías y Obras, que dirige Iván Sánchez, y que ya acumula una inversión de 6.357.229,12 euros desde el inicio del mandato. A ello se sumará otro proyecto actualmente en fase de redacción, con una nueva inversión de 1.725.000 euros, lo que permitirá alcanzar una cifra global de más de 8,1 millones de euros para unas 400 calles del municipio.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, subraya que se trata de «un proyecto largamente esperado por la ciudadanía, que ha manifestado en numerosas ocasiones su preocupación por el estado del firme de las calles. Hoy podemos decir que en pocas semanas veremos las máquinas trabajando en nuestros barrios».

Por su parte, el concejal de Obras Públicas, Iván Sánchez, destaca que «nunca en un periodo tan corto se había invertido tanto en asfaltado ni se había logrado actuar en tantas calles. Hemos priorizado esta necesidad porque heredamos una situación muy grave en la red viaria y con el trabajo conjunto del equipo técnico hemos conseguido dar un impulso histórico».

