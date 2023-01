Rosi Ortega pasa a los no adscritos 21 días después de tomar posesión como concejal del PSOE

La última incorporación al Ayuntamiento de Telde, Rosi Ortega, hija del histórico miembro socialista Antonio Ortega, ha solicitado en las últimas horas dejar de representar al PSOE en el consistorio y pasar a los no adscritos tras tomar posesión como concejal el pasado 28 de diciembre.

Ortega tardó tan solo 21 días en seguir los pasos de Agustín Déniz, Soledad Hernández, Jonathan Hernández y Leticia Diepa, quienes hicieron lo mismo en septiembre del pasado año.

La concejal, que dice sentirse muy « desilusionada», ocupaba la vacante dejada por Agustín Déniz, quien tuvo que renunciar al acta tras al no poder compatibilizar su trabajo como empleado municipal en el área de deportes con el de cargo público.

Rosi Ortega empezó a militar en el partido en marzo de 2007 en Juventudes Socialistas de Canarias. «No he perdido la confianza en el partido, pero sí en la persona que está liderando este proyecto. Había cosas que no compartía desde hace tiempo. No podía defender algo que no iba conmigo. Es una decisión que he tenido que deliberar durante mucho tiempo. Ha sido muy difícil para mi», expresa a este medio.

Tras este movimiento, que deja cinco no adscritos en el consistorio contando con Álvaro Monzón, el PSOE se vuelve a quedar con dos de los seis representantes que tenía al inicio del mandato: Inés Pulido y Héctor León. Este último, portavoz de la agrupación, indica que «ha sido una sorpresa su decisión, pero la respetamos». Aun así, considera que Ortega, «como mujer coherente debe entregar el acta para dar paso al siguiente en la lista socialista (Marcos Alemán)».