El rock volverá a inundar de gente la plaza de La Garita

Las guitarras eléctricas, las baterías y las voces volverán a ser los protagonistas en la quinta edición de Garita's Rock que se celebra de manera gratuita esta noche en el municipio. Seis bandas, cuatro de Gran Canaria y dos de Tenerife, desplegarán su mejor repertorio para conseguir que la gente no pare de bailar, desde las 20.00 horas, en este festival que se celebrará en la plaza del barrio costero de La Garita en el marco de sus fiestas patronales.

En esta ocasión se subirán al escenario los grupos tinerfeño Panthyger y Rockrose, y los grancanarios Prana, Subresiduos, Zeta y TO-K2. Cabe recordar que TO K2 es una banda teldense fundada por Tony González, cantautor, líder del grupo y único artífice de este festival que se lleva celebrando cada 7 de septiembre desde 2016. Sin contar el periodo de la pandemia, claro está.

Tras dos años azotados por el covid, esta vez los amantes de este cañero estilo musical podrán volver a disfrutar de un nuevo concierto que promete una gran diversión y calidad entre sus artistas locales. «Estamos con unas ganas impresionantes. Este año va a ser la caña. Esperamos que en la plaza no quepa ni un alfiler», asegura Tony, quien se ha dejado la piel para volver a traer al barrio esta iniciativa una vez más.

Este evento nació con la idea de dar visibilidad a las bandas canarias que tienen una colección de canciones propia y enfocada en el rock y todas sus vertientes. Dado el éxito que ha tenido, este año seguirá contando con la colaboración de las Concejalías de Cultura y Juventud, que dirige Juan Martel, y el Patronato La Sal.

Tras la gran aceptación del público desde las primeras ediciones, se ha seguido realizando debido a la alta demanda que tienen las bandas locales, y ahora, tras dos años de ausencia por la pandemia, se retomará con una quinta edición donde la calidad del espectáculo ha crecido con respecto al primer día. «Comenzamos en 2016 con dos focos mirando para el escenario. Con el paso del tiempo hemos ido creciendo mucho. Lo de esta noche ya será algo más serio y profesional», explica su organizador.

Tony González en plena acción. / Merkanarias.com

Tony González, gariteño de toda la vida, advierte que el rock ha llegado al municipio para quedarse. «Mi objetivo es que esta noche tengamos un gran apoyo para que desde el Ayuntamiento vean que podemos hacer algo más grande. A la primera edición asistieron cerca de 300 personas y en la última de 2019 se rondó los 1.000 espectadores. Mi deseo es que el próximo verano este evento se pueda enmarcar dentro del programa 'Súbete a la ola de la vida' que tanto éxito tiene en Telde y podamos hacer un concierto en una playa», desvela Tony González.

Sin hándicaps

El Garitas's Rock coincide con la romería del Pino, pero según su fundador, esto no influirá para que los rockeros de la isla quieran acercarse a Telde para disfrutar de buena música. «El público que viene a este tipo de eventos suele ser veterano, responsable y curtido en muchos festivales de esta índole. Consumen, bailan, cantan y se van tranquilamente. No hacen botellones y no crean problemas», explica.

El rock, un estilo musical que reinó durante las décadas de los 80 y los 90 en gran parte del mundo, ya no es una preferencia entre el público joven. Es por ello que Tony subraya la importancia que tiene este tipo de eventos para mantener vivo al género que en su día hizo poner en lo más alto a grupos como The Beatles, Rolling Stones, AC/DC, Extremoduro o Barón Rojo.