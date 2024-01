Regresa la incertidumbre a las familias de la comunidad 'La Ilusión' de Telde

La comunidad 'La Ilusión' de Telde lleva siete años de lucha, solventando varios intentos de desahucio, a la búsqueda de «una solución digna». El Sindicato de Inquilinas ha emitido el siguiente comunicado: «Hace 3 meses las 13 familias de 'La Ilusión' arrancaron a la Sareb -Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria- el compromiso de no iniciar procedimiento de desahucio y encontrar una solución. Todo esto después de la reunión mantenida por las vecinas y el sindicato con el Instituto Canario de Vivienda y el Ayuntamiento de Telde», destacan.

A continuación aclaran que «a los pocos días volvió la mediadora y pidió a las vecinas la misma documentación que ya habían entregado en su momento. De nuevo estas compañeras se ven juzgadas y obligadas a demostrar una y otra vez su situación de vulnerabilidad, a soportar comentarios clasistas y humillaciones continuas de quien dice querer ayudarlas. Siete años llevan en 'La Ilusión' conviviendo con la incertidumbre y ansiedad, normalizando haber resistido, con este, su cuarto intento de desalojo. Han pasado 3 gobiernos autonómicos, con todos los partidos, y ninguno ha mostrado el mínimo interés por ellas. Tampoco en el Ayuntamiento de Telde, incapaz siquiera de presionar públicamente para que 30 de sus vecinas no sean arrancadas violentamente de sus casas. Las administraciones, con su premeditada dejación de funciones empujan de nuevo a las 30 vecinas de 'La Ilusión' a jugarse la integridad física ante la comisión judicial y la policía para que sus 20 hijos e hijas sigan durmiendo bajo el techo en el que han nacido y se han hecho adultos. Se equivocan, por cuarta vez, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria y Gobierno de Canarias, si creen que las vecinas van a abandonar sus viviendas. No lo vamos a permitir y lo pararemos las veces que sea necesario hasta que se vuelvan a sentar y ofrezcan una solución digna a estas compañeras que no tienen alternativa», concluyen.