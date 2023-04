«Quevedo tiene un talento enorme, pero en mi época era más difícil triunfar»

Este sábado Telde volverá a recibir a su hijo pródigo. La brillante voz de José Velázquez Jiménez, conocido por todos como José Vélez y apodado como 'El canarito', reconquistará los corazones de todos. Habrá lleno absoluto en el auditorio que lleva su nombre, ubicado dentro del parque de San Juan, en el que se espera que asistan cerca de 10.000 almas para disfrutar de su música.

-Después de años y años de carrera, ¿Qué siente cada vez que vuelve a Telde para dar un concierto?

-Una emoción enorme. Hace 11 años que no canto en mi ciudad natal y para mi es una sensación muy especial. Todos los conciertos que doy en cualquier parte del mundo lo son. Tengo un gran respeto por todo mi público. Pero a Telde siempre la he llevado conmigo a todas partes. El archipiélago es mi casa, pero Telde es mi cuna, donde he nacido, donde tengo a mi familia, mis raíces y todo lo que he querido.

-¿Cómo ve Telde a día de hoy?

-Para ser sincero, no la veo tan bonita como a mi me gustaría. Pero estoy seguro de que se va a poner preciosa pronto. A la gente sí que la sigo viendo muy bonita y entrañable. Yo creo que los lugares los hace siempre las personas y Telde es un lugar en el que quien viene siempre sale contento y encantado con su gente.

-Se formaron colas kilométricas para conseguir entradas para su concierto. ¿Qué piensa al ver que todavía levanta este tipo de reacciones en el público de su municipio y de la isla?

-No me sorprende. El año pasado hicimos una gira por casi todas las islas y en lugares donde se pensaba que solo iban a venir 3.000 personas, al final eran 8.000. Pero en Telde sé que siempre ha existido un público que me sigue, me quiere, me respeta y que siempre está ahí. A todos ellos quiero agradecer con todo mi corazón el apoyo que siempre me han mostrado. Observé que en las colas para recoger las entradas había gente de todas las edades, no solo gente mayor. Los jóvenes también se han enganchado a mis canciones. Como llevo cinco generaciones cantando ya, los más jóvenes seguro que han escuchado en sus casas a sus padres y sus abuelos las canciones y le han impregnado el cariño que me tienen.

-¿Se siente querido por su público?

-Mucho. Tanto dentro como fuera de Canarias. Tengo una gira preparada desde antes de la pandemia para ir a Argentina, Chile, Colombia y Perú. Estamos esperando a que vuelva la estabilidad a estos países para volver.

-¿En qué ha cambiado la industria musical desde que empezó hasta el día de hoy?

-Ha cambiado todo. Yo he seguido siempre mi camino, con mi fiel estilo y considero que me ha ido muy bien. A estas alturas no me voy a poner a cantar reguetón, aunque conozco ese género desde hace 25 años de cuando estuve en Nueva York y en el Bronx. Conozco la música urbana desde hace muchos años, pero ahora es un furor en el mundo entero. Me parece fantástico que entren nuevos estilos de música y nuevos talentos. Pero la música romántica jamás va a morir. Cuando la gente se enamora le encanta escuchar una canción de amor o de desamor.

-¿Qué piensa de los nuevos géneros musicales que están de moda entre la juventud?

-–Está bien, porque la juventud se tiene que divertir. El reguetón es un género hecho en serie, con canciones que suenan casi todas igual. Son para bailar y para entretenerse. Me parece fantástico.

-¿Conoce a Quevedo?

-Por su puesto.

-¿Qué opinión tiene de él?

-Sin duda le auguro una gran carrera. Me alegro doblemente del éxito que está teniendo por el hecho de ser canario. Aparte de su gran valía y su talento, ha tenido la gran suerte de vivir en una época en la que hace una canción en su casa y la puede escuchar cualquier persona en cualquier parte del mundo. Yo soy de la época en la que no existía internet. Sin desmerecer a los artistas de ahora, yo me lo tuve que currar muchísimo más. Para que me conociesen en otro país tenía que aparecer en televisión 200 veces.

-Tras una larga y exitosa carrera, ¿se pone nuevos retos?

-Soy una persona que me olvido casi siempre del pasado. Pienso que hay que seguir adelante y que siempre hay cosas por hacer. Me gusta ser entusiasta. Ahora estoy preparando un single que terminaré de grabar muy pronto. No lo hago para vender más o menos, porque ahora los artistas de mi generación no sacan discos, lo hago para que no me olviden.

-Mientras esté sobre el escenario este sábado se cumplirán 45 de años desde su paso por Eurovisión representando a España ¿Cómo recuerda aquel momento?

-Tengo recuerdos buenos y malos. Fue una oportunidad muy bonita e importante. Creo que supe aprovecharla. La gente habló mucho y mal del puesto en el que quedé (noveno). Pero es que España no había quedado tan bien en los últimos años. Otros artistas canarios quedaron muy atrás y no se dijo tanto. Yo creo que hice un gran papel, a pesar de que estaba un poco nervioso debido a circunstancias personales. En ese momento estaba pasando por el duelo de mi hermano Nicolás, que con 22 años falleció en un accidente de tráfico en Madrid. Esto me restó bastante a la hora de actuar. Aun así la canción ('Y bailemos un vals') me ha servido mucho para expandirme. Llegó a escucharse en Canadá, Bélgica, en España se escuchó a rabiar y entró de lleno en latinoamérica. Todavía hoy, 45 años después, la canción se sigue escuchando. Hay muchos artistas que ganaron el concurso y nadie recuerda la canción.

-Tiene grandes éxitos en sus discos como son 'Bailemos un vals', 'A mi manera', 'Vino Griego' o 'No, por favor'. Si solo tuviese que quedarse con el más especial para usted, ¿con cuál sería y por qué?

-Yo me quedo siempre con 'Canarito'. La canción salió sola ya que estaba contando una historia real, que era la mía. Es un tema que vio la luz sin el beneplácito de la compañía que me llevaba en aquel momento, pero yo insistí en que había que sacarla. Al final gustó tanto que España entera me bautizó como 'El canarito'.

-¿Con qué va a deleitar al público en el concierto?

-Voy a interpretar todos mis éxitos y daré algunas sorpresas. Haré mías algunas canciones internacionales de otros artistas. También interpretaré dos canciones con la Banda Municipal de Telde, la más longeva de todo el archipiélago. Para mi va a ser un gusto y un honor poder estar sobre el escenario con ellos.