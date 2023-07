La Policía Local de Telde detecta 36 positivos en alcohol en solo una semana

La Policía Local de Telde ha activado las alertas y muestra su «máxima preocupación» ante los últimos datos registrados en el municipio sobre conductores que han usado sus vehículos después de consumir bebidas alcohólicas y pide «concienciación y responsabilidad al volante». Solo durante la semana pasada, agentes de la Unidad Nocturna, en controles preventivos y aleatorios instalados en varios punto de la ciudad, identificaron a 36 personas al volante que arrojaron resultados positivos en alcoholemia, «llegando casi a quintuplicar la tasa permitida de 0,25 mg/l y uperando un grado de impregnación de alcohol de 1,16 mg/l en aire espirado», puntualizan fuentes policiales.

Asimismo, a dos de los conductores que infringieron la normativa se les instruyeron diligencias judiciales por un delito contra la seguridad vial por haber superado la tasa de 0,60 mg/l en aire espirado, mientras a los 34 restantes se les formularon las correspondientes denuncias administrativas. De los sancionados económicamente, 28 fueron de 500 euros y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir, y seis de 1.000 euros de multa y la pérdida de seis puntos del carné.

El Cuerpo Local recuerda que, además de las sanciones económicas, conducir bajo los efectos del alcohol puede estar penado con cárcel y hace especial hincapié «el peligro que supone para la sociedad en su conjunto, pudiendo incluso causar la muerte de alguien».

En esta línea, las mismas fuentes aseguran que «a lo largo del verano se continuará con la vigilancia y los dispositivos preventivos para evitar tragedias al volante, ya que no existe un límite seguro para el consumo de bebidas alcohólicas y cualquier cantidad implica un riesgo, siendo cuestión de tiempo que el accidente se produzca».

Apoyo a la campaña de concienciación de la DGT

La Policía de Telde quiere también mostrar su apoyo y «total conformidad» con la nueva campaña de concienciación de verano de la Dirección General de Tráfico, que centra su atención en la conducción bajo los efectos del alcohol, un factor que, tal y como destaca, «ha aumentado su presencia en los conductores implicados en los siniestros mortales de tráfico del último año».

Bajo el lema 'Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida', la DGT ha querido mostrar las consecuencias con las que conviven las personas que provocan un accidente mortal al volante por el consumo previo de alcohol.

Así, puntualiza que el número de conductores con presencia de alcohol en el organismo relacionados con siniestros de tráfico, que han acabado con alguna vida, se ha incrementado en cuatro puntos durante el último año. «Cuando tuvieron lugar por la noche y en fin de semana, el porcentaje aumentó en 7 puntos porcentuales respecto a los registrados en 2019», añade.

El cuerpo municipal pide colaboración y concienciación ciudadana y afirma que se trata de «un tema muy serio que no debe pasar por alto, porque los datos son reales y hay personas que pierden la vida por esta causa». «Es normal que de vacaciones alguien quiera tomar una copa, pero hay que ser consecuente y saber que, si se ha tomado algo, conducir no debe ser nunca una opción ya que, al final, algo tan simple como el ahorro económico que puede suponer no hacer uso del transporte público puede traducirse en una multa de 1.000 euros o, aún peor, el economizar tiempo puede dar como resultado penas de cárcel y toda una vida con el pesar de haberle arrebatado la vida a alguien», concluye.