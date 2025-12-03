Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 3 de diciembre de 2025
La costa teldense quiere una respuesta a lo que está sucediendo en sus playas. Juan Carlos Alonso

Las playas de Telde siguen cerradas y la indignación se acrecienta

El concejal Héctor Suárez arremete contra el alcalde y dice «que no está a la altura de esta catástrofe» mientras que Alejandro Ramos, del grupo socialista, exige a Juan Antonio Peña que reclame al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, una intervención directa y urgente

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Telde

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:10

Comenta

Un día más y la solución no llega. Las playas teldenses de Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza continúan cerradas al baño y la indignación se acrecienta. Héctor Suárez, concejal no adscrito, y Alejandro Ramos, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Telde, alzaron la voz, uno criticando la acción del alcalde Juan Antonio Peña y otro reclamando la intervención del Gobierno de Canarias en este asunto que tiene a la costa teldense con una situación de incredulidad máxima. «La Garita está abierta y Melenara y Salinetas cerradas. Es que aquí pasa algo raro que nadie quiere explicar», destacaba un vecino de Salinetas.

El concejal Héctor Suárez reclama al alcalde Juan Antonio Peña que lidere de forma inmediata la exigencia institucional ante el cierre de las playas del municipio, casi un mes después del episodio de mortandad masiva de lubinas en las jaulas marinas de la costa, y que exija la declaración de aumento del nivel de alarma, emergencia y un plan de choque urgente de limpieza a las administraciones competentes para recuperar ya la apertura de las playas cerradas.

«El alcalde de Telde no puede seguir actuando como un espectador más de esta catástrofe. Tiene la obligación de ponerse al frente, exigir soluciones inmediatas a las administraciones competentes y pelear sin descanso por la limpieza de la contaminación y reapertura segura de nuestras playas. Juan Antonio Peña no está a la altura de esta catástrofe», subrayó Suárez.

Por su parte, el PSOE de Telde, a través de su secretario general Alejandro Ramos, alzó la voz ante el prolongado cierre de varias playas del municipio por contaminación marina y el silencio institucional que rodea esta situación. Ramos denuncia que miles de vecinos llevan semanas sin saber qué está pasando, cuándo podrán volver a disfrutar de su costa y qué acciones se están llevando a cabo para recuperar la normalidad. El PSOE de Telde exige al alcalde que dé un paso al frente y reclame al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, una intervención directa y urgente del Ejecutivo autonómico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un joven en la playa de Bocabarranco
  2. 2 Canarias declara la prealerta y la Aemet enciende los avisos en todas las islas
  3. 3 Herido de gravedad tras ser atacado de madrugada en plena calle en El Doctoral
  4. 4 El fallecido en la costa de Jinámar, un paciente psiquiátrico sin signos de violencia
  5. 5 Abraham Santos y Yeico González, dos barberos que transforman vidas en Triana
  6. 6 El vuelco de dos vehículos causa largas retenciones en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Un informe insta a revisar pilares del edificio Paraíso Maspalomas tras unas obras sin licencia
  8. 8 La lluvia amaina en Canarias y la Aemet ya anuncia un nuevo fenómeno a las puertas del puente de diciembre
  9. 9 La joven que denunció que dos hombres la agredieron sexualmente tras conocerlos en el carnaval recuerda «flashes»
  10. 10 Spínola es el elegido: asume todas las áreas de Inmaculada Medina y se convierte en superconcejal

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las playas de Telde siguen cerradas y la indignación se acrecienta

Las playas de Telde siguen cerradas y la indignación se acrecienta