Las playas de Telde siguen cerradas y la indignación se acrecienta El concejal Héctor Suárez arremete contra el alcalde y dice «que no está a la altura de esta catástrofe» mientras que Alejandro Ramos, del grupo socialista, exige a Juan Antonio Peña que reclame al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, una intervención directa y urgente

Rafael Falcón Telde Miércoles, 3 de diciembre 2025, 06:10 Comenta Compartir

Un día más y la solución no llega. Las playas teldenses de Melenara, Salinetas, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza continúan cerradas al baño y la indignación se acrecienta. Héctor Suárez, concejal no adscrito, y Alejandro Ramos, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Telde, alzaron la voz, uno criticando la acción del alcalde Juan Antonio Peña y otro reclamando la intervención del Gobierno de Canarias en este asunto que tiene a la costa teldense con una situación de incredulidad máxima. «La Garita está abierta y Melenara y Salinetas cerradas. Es que aquí pasa algo raro que nadie quiere explicar», destacaba un vecino de Salinetas.

El concejal Héctor Suárez reclama al alcalde Juan Antonio Peña que lidere de forma inmediata la exigencia institucional ante el cierre de las playas del municipio, casi un mes después del episodio de mortandad masiva de lubinas en las jaulas marinas de la costa, y que exija la declaración de aumento del nivel de alarma, emergencia y un plan de choque urgente de limpieza a las administraciones competentes para recuperar ya la apertura de las playas cerradas.

«El alcalde de Telde no puede seguir actuando como un espectador más de esta catástrofe. Tiene la obligación de ponerse al frente, exigir soluciones inmediatas a las administraciones competentes y pelear sin descanso por la limpieza de la contaminación y reapertura segura de nuestras playas. Juan Antonio Peña no está a la altura de esta catástrofe», subrayó Suárez.

Por su parte, el PSOE de Telde, a través de su secretario general Alejandro Ramos, alzó la voz ante el prolongado cierre de varias playas del municipio por contaminación marina y el silencio institucional que rodea esta situación. Ramos denuncia que miles de vecinos llevan semanas sin saber qué está pasando, cuándo podrán volver a disfrutar de su costa y qué acciones se están llevando a cabo para recuperar la normalidad. El PSOE de Telde exige al alcalde que dé un paso al frente y reclame al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, una intervención directa y urgente del Ejecutivo autonómico.