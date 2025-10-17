Playas advierte a los bañistas por la presencia de dragones azules en Melenara El Ayuntamiento de Telde advierte del riesgo de irritaciones y pide evitar el baño hasta nuevo aviso tras el avistamiento de esta especie cerca de la orilla

CANARIAS7 Telde Viernes, 17 de octubre 2025, 15:38 Comenta Compartir

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Telde, dirigida por María Calderín, activó este viernes a mediodía el protocolo de seguridad en la playa de Melenara tras detectarse la presencia de dragones azules (Glaucus atlanticus) en la zona.

Como medida preventiva, se izó la bandera roja, acompañada por otra blanca con el dibujo de medusas, para advertir a los bañistas del riesgo existente. Esta especie marina, de pequeño tamaño y color azul intenso, puede provocar irritaciones graves en la piel y dolor intenso si entra en contacto con las personas.

El servicio de mantenimiento de la Concejalía actuó de forma inmediata tras el aviso para garantizar la seguridad de los usuarios. El Ayuntamiento recomienda no tocar estos animales ni acercarse demasiado a la orilla, así como respetar la señalización y seguir las indicaciones de los socorristas y del servicio de salvamento hasta que la situación se normalice.

Temas

Playas

Telde