Ojos de Garza traslada a la Diputación del Común su lucha para eliminar el Plan Director

El Diputado del Común, Rafael Yanes, y el adjunto primero de la Diputación del Común, Felipe Afonso, se reunieron con el presidente de la Asociación de Vecinos Resurgir Ojos de Garza, Joaquín Santana, quien puso una queja ante los problemas a los que llevan enfrentándose durante 22 años los vecinos afectados por el Plan Director para la ampliación del Aeropuerto de Gran Canaria.

Santana aseguró que en el año 2001 se creó un documento que reflejaba la intención de crear una tercera pista en el aeropuerto de la isla, para lo que se tendría que utilizar el suelo en el que residen muchos vecinos de la zona.

Denunció que la población lleva más de dos décadas con un Plan Director sobre sus casas sin que se haya hecho aún la nueva pista ni haya una intención clara de llevarla a cabo, por lo que los vecinos piden la anulación de dicho plan.

«No podemos construir legalmente en nuestras propiedades, nuestras casas no tienen ningún valor y el Ayuntamiento no hace inversión en el barrio, por lo que cada vez está más deteriorado. Después de más de 20 años aún sigue todo en el aire y nos sentimos engañados. No nos oponemos a que Gran Canaria crezca y se desarrolle, pero no pueden dejar abandonada a la ciudadanía», lamentó el presidente de la asociación.

El Diputado del Común se dirigirá al Ayuntamiento de Telde y al Cabildo de Gran Canaria para conocer si en la ordenación municipal se tiene prevista esta ampliación del aeropuerto de la Isla, así como trasladará al Defensor del Pueblo de España esta queja para que se dirija a Aena y confirme la aprobación definitiva del Plan Director y su contenido exacto.

«Es la tercera vez que los vecinos de Ojos de Garza piden el amparo de la Diputación del Común. La última vez que nos dirigimos a Aena por este asunto nos contestó que la ampliación estaría prevista cuando Gran Canaria tuviera 30 millones de pasajeros al año. En la actualidad son 14 millones. Pediremos conocer si esta previsión hecha en el año 2012 se mantiene y si el Plan Director que se había avanzado sigue en vigor», confirmó Yanes.