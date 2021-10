Un musical para reivindicar las capacidades de las personas con síndrome de Down El teatro acoge los días 29 y 30 de octubre la obra 'Cabaret Underground', el trabajo final del taller de teatro inclusivo de la Fundación DISA Down

Un show para reivindicar las capacidades de las personas con síndrome de Down. La Fundación DISA y la Asociación Síndrome de Down de Las Palmas presentaron ayer el musical inclusivo 'Cabaret Underground', una adaptación que se representará los próximos días 29 y 30 de octubre, a las 20.30 horas en teatro Juan Ramón Jiménez, con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Telde.

El acto de presentación, que contó con la muestra de una de las escenas de la obra por parte de dos alumnas del proyecto, Elena Ferrer y Patricia Bravo de Laguna, junto al director y profesor de Artes Escénicas, Rubén Darío Rodríguez, estuvo dirigido por Sara Mateos, directora de la Fundación DISA, Ángel Sosa, director técnico Down Las Palmas, el propio Rubén Darío, y Juan Martel, concejal de Cultura.

'Cabaret Underground' es el trabajo de final de curso del taller de teatro inclusivo puesto en marcha por la Fundación DISA Down Las Palmas, dirigido a personas adultas con y sin síndrome de Down con el objetivo de normalizar la imagen de este colectivo, atendiendo a sus características y fomentando sus fortalezas. En esta quinta edición han participado 16 personas, 13 de ellas con síndrome de Down y tres sin discapacidad. Además, para esta representación final se unen los profesionales de las artes escénicas Mingo Ávila y Luismi Rodríguez, y las bailarinas Karen Castro, Emily Castro y Julia Rivero.

«Por momentos casi no se aprecian diferencias entre los actores con síndrome de Down y los profesionales, y esto es maravilloso», alaba el director de la obra. Porque de eso se trata, de poner en valor las habilidades de estas personas. Y, en este caso, en la edad adulta, «ya que casi siempre se habla de ellos desde la niñez», puntualiza Ángel Sosa.

Las entradas para este espectáculo solidario ya están dispones, con un precio de 10 euros, en la página web www.entree.es. La recaudación íntegra irá destinada a sufragar los gastos de las diferentes actividades que la Asociación Síndrome de Down lleva a cabo con este colectivo.