Melenara inicia el 22 de agosto sus fiestas, que incluyen el día 30 el espectáculo pirotécnico Los festejos más multitudinarios de Telde arrancan con un pregón que pretende desenterrar la historia de los antepasados marineros

La presidenta del patronato de fiestas Chinchorro, Carmen Rosa Santana, anunció que en esta edición de las Fiestas de Melenara se va a desenterrar la historia de los antepasados marineros que fundaron las bases de lo que hoy es el barrio costero teldense. Así lo transmitió durante la mañana de este jueves, en la presentación del programa de actos que arrancarán el 22 de agosto y tendrán su punto álgido el día 30, con el multitudinario espectáculo pirotécnico aéreo, marítimo y terreste.

La programación la dieron a conocer junto al alcalde, Juan Antonio Peña, el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, y la edil de Playas y Distrito Costa, María Calderín. Durante el encuentro, Carmen Rosa Santana explicó que, después de años declinando la propuesta, en esta edición será la pregonera junto al vicepresidente, Jonathan Santana, y el secretario, Javier Rodríguez.

«Desde el Ayuntamiento de Telde, queremos felicitar a las mujeres y hombres del Chinchorro por su trabajo y esfuerzo para que este festejo salga adelante y además lo haga con un programa tan completo», puntualizó Juan Antonio Peña. «Las fiestas de la playa de Melenara son las más multitudinarias de toda la ciudad y no es fácil, tampoco administrativamente, darles vida, pero este patronato demuestra que, con el corazón y el amor que le tienen a este lugar, no hay barreras por delante», agregó el primer edil.

Amplio programa

Santana detalló que en el pregón, que se celebrará el viernes 22 de agosto a las 21.00 horas, protagonizarán un espectáculo teatral en el que devolverán a la vida a esas personas fallecidas que jugaron un papel relevante en el avance de Melenara, a lo largo del tiempo. Un relato que se conocerá a través de las preguntas que los dos varones plantearán a Carmen Rosa Santana, conocedora de historias de hace más de un siglo, por su trayectoria como marinera desde que era una niña.

«Este año vamos a levantar a los muertos de Melenara y vamos a recordar toda la historia del barrio, con sus protagonistas vivos y fallecidos», explica la pregonera.

Previamente al pistoletazo de salida, un pasacalles anunciador con música y papagüevos invitará a la ciudadanía a sumarse a los fastos, a las 17.30 horas. Un día que terminará por todo lo alto con la actuación de Aseres, a las 00.00 horas.

Así, la celebración se extenderá hasta el domingo 31 de agosto, incluyendo en su programa el tradicional chinchorro en la playa, vendedoras arrieras representando a los antepasados, el asadero popular, verbena del solajero, la actuación de Los Diver y noches de humor y flamenco.

Además, habrá un día especial dedicado a los niños y otro a los mayores, el martes 26 de agosto y el viernes 29, respectivamente, con colchonetas acuáticas, fiesta de la espuma y talleres para los más pequeños, y la actuación de Pepe Benavente y juegos tradicionales en la arena, entre otras actividades.

El día grande de la fiesta tendrá lugar el sábado 30 con el popular espectáculo pirotécnico aéreo, acuático y terrestre, a la medianoche. Una velada que comenzará con el concierto La Clave, a las 22.00 horas, y finalizará con la Gran Verbena de la mano de la Orquesta Star Music, a las 00.45 horas.