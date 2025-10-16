La magia del circo regresa al casco urbano de Telde una década después Zoppis Productions trae al recinto ferial de San Juan, en El Cubillo, su show 'Extreme' desde el 18 de octubre al 9 de noviembre

Rafael Falcón Telde Jueves, 16 de octubre 2025

Diez años después regresa la magia del circo al casco urbano de la ciudad de Telde. Zoppis Productions trae al recinto ferial de San Juan, en El Cubillo, su espectáculo 'Extreme', desde este sábado 18 de octubre y hasta el 9 de noviembre. Será la primera vez que el circo sin animales llegue al centro de Telde, y es que el último espectáculo circense en el casco se produjo en enero de 2016, en la zona de La Barranquera, un acontecimiento que generó mucha polémica e incluso una manifestación, ya que aquel espectáculo se desarrolló con animales.

A raíz de aquel acontecimiento, en un Pleno del Ayuntamiento se aprobó la declaración de Telde ciudad amiga del circo, apoyando que estos espectáculos no se celebrasen con la presencia de animales. En aquella lucha estuvo en primera fila Juan Antonio Peña, actual alcalde de la ciudad. La presencia de Extreme en El Cubillo «fomenta actividades de ocio y dinamiza la ciudad», ha destacado el primer edil, añadiendo que esto se realiza «a coste cero para el Ayuntamiento, pero repercute a favor de las arcas municipales por el pago de las correspondientes tasas».

'Extreme' no es un circo tradicional: es un viaje al corazón de un mundo virtual, una experiencia inmersiva donde la realidad y la ficción se mezclan en un estallido de energía pura. Bajo su gran carpa, decenas de artistas de primer nivel internacional ofrecerán números de acrobacia, humor, malabares, equilibrio, magia y sorpresas pensadas para toda la familia. 'Extreme' promete un «espectáculo futurista», en el que se fusionan luces, música, coreografías y efectos visuales para crear una experiencia inmersiva donde la variedad, la emoción y las risas están garantizadas.

Los operarios están ultimando los últimos detalles de la instalación de la carpa, transformando el espacio del recinto ferial de San Juan por completo. Muchos espectáculos de circo se han desarrollado en los últimos años en el parque comercial La Mareta, pero desde 2016 el circo no llegaba al corazón de la ciudad de Telde.