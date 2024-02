Maestro Florido prepara sus '20 años viviendo del cuento'

Inmerso en una enorme timidez, con la incertidumbre del qué pasará, dejando de lado su profesión -se dedicaba a la electrónica- y adentrándose en una aventura de la que ya se cumplen 20 años, Maestro Florido continúa en la senda de contar historias. José Francisco Florido es su nombre tal y como figura en su DNI, pero en Lomo Magullo, el barrio teldense que lo vio nacer, lo conocen como Juan Domingo, por sus dos abuelos, pero la mayoría lo llama Florido.

Este año 2024 será muy especial para este «artesano del humor», como él mismo se define, ya que está preparando su espectáculo '20 años viviendo del cuento'. «Quién lo diría. Aún recuerdo mi enorme timidez en los inicios que poco a poco fui limando. Maestro Florido era un personaje chillón que vocalizaba poco hasta que por fin le llegó la pachorra necesaria para representar a la gente de medianías y cumbres de las islas». Maestro Florido se forjó en Lomo Magullo y despertó su curiosidad el mundo del espectáculo gracias al grupo de teatro Tabercorade. «Pertenecían a una generación anterior a la mía, pero formaron un movimiento cultural increíble en el pueblo. Me dio pena no haber sido de esa quinta y me sumé tarde, pero ahí se me abrió el alma y nació Maestro Florido, no sé si yo dentro de él o él dentro de mí, pero ya no lo quise soltar», explica.

Mientras paseamos junto a él por Lomo Magullo, Maestro Florido se sincera. Ahora prepara con esmero, pasión y una ilusión desbordante su espectáculo '20 años viviendo del cuento', pero el camino no ha sido nada fácil, desvelando «que en los últimos años han surgido ciertas dudas en mi camino. Vivimos en una sociedad que va a un ritmo vertiginoso. Comemos y devoramos información sin analizarla. Fue un momento en el que pensé si mis cuentos podrían adaptarse a estos tiempos que corren y quise hacerlos más actuales, pero me di cuenta que uno no se puede poner el traje que no le sirve. Fue una época media rara, en la que quizás todo acababa. Me surgieron dudas, ya que no sabía si mis referencias al pasado era aún más pasado de lo que yo pensaba. En mi último espectáculo, en 2023, le hice un homenaje a los vendedores ambulantes. Hoy con el auge de Internet, muchos jóvenes ni saben qué sucedía antes. Es cierto que mi público es mayor, pero poco a poco más jóvenes se acercan a mis espectáculos y eso me alegra. Esa etapa de dudas ya la superé y hay que seguir hacia adelante», resalta.

Y en esa etapa de continuar un camino que se inició hace ya 20 años, Maestro Florido está inmerso en un espectáculo que «me gustaría que recorriese todos los teatros de Canarias. Aún no tengo fecha para el estreno, pero me gustaría que fuese en Telde, que es mi municipio y donde mi personaje nació. No quiero que '20 años viviendo del cuento' sea un resumen de mis historias, quiero que sea un camino de vivencias en clave de humor, con todos los personajes que me han acompañado durante estos años y utilizando las nuevas tecnologías sobre el escenario», avanza.

Siempre se define como «artesano del humor, ya que de Adolfo Santana aprendí a buscar las historias y las anécdotas de la gente en primera persona, y esa inquietud no la he perdido nunca. Siempre me ha gustado contrastar la información que me llega, porque nunca me ha gustado contar algo que fuese falso».

Ahora prepara '20 años viviendo del cuento', que pronto se desvelará dónde y cuándo será su estreno, pero pronto se le podrá ver en el nuevo espectáculo de Pedro Manuel Afonso, aportando su pincelada de humor, 'Mi conciencia', que se estrenará el próximo 8 de marzo en el Centro Cultural Guaires de Gáldar.

Maestro Florido cumple 20 años y lo hace en una etapa de enorme madurez. A nivel personal, el nacimiento de sus hijos -Diego y recientemente David- le ha dado un giro a su vida y está disfrutando al máximo del regalazo que supone ser padre.