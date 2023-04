Julio González pone a salvo el habla canaria en su nuevo libro

Con una simple mirada al mapa mundi cualquiera puede observar que Canarias se sitúa en el centro del planeta, a mitad de camino entre Asia y América. Esta posición territorial favorable ha marcado la cultura y la lengua de las islas desde que llegaron los primeros pobladores. Desde hace siglos el archipiélago ha recibido muchas influencias, sobre todo de Europa, África y América. Un hecho que explica el carácter abierto y la gran amabilidad de sus gentes.

Sin embargo, no se puede considerar igual a un ciudadano de Corralejo, en el norte de Fuerteventura, que a un lugareño de la Restinga, en el sur de El Hierro. Al igual que tampoco se puede considerar que usen las mismas palabras y se expresen exactamente igual el uno y el otro. Por ejemplo, solo en Telde se suele escuchar «arrecha«, una palabra utilizada mayormente como una expresión para mostrar rechazo o incredulidad, aunque también puede significar hacer el acto sexual (arrechar).

Cuenta Julio González Padrón que cuando los conquistadores españoles juntaron a los aborígenes canarís (de Gran Canaria) y a los guanches (de Tenerife) no se entendían entre ellos. Aunque en menor medida, esta diferenciación se sigue manteniendo a día de hoy, principalmente por el carácter de insularidad que aquí existe. Antiguamente la diferencia era aún mayor, pues en los años 50 la lejanía rara vez dejaba que un teldense se relacionara con un habitante de San Mateo o de La Aldea.

Ese trabajo de distinción y recolección del habla canaria es el que ha recogido Julio González Padrón en su nuevo libro, 'Léxico canario, expresiones, nombres aborígenes'. Desde el 3 de abril cualquier ciudadano del mundo puede adquirir el libro a través de la web Amazon y pronto se podrá encontrar también en las librerías canarias.

Esta obra se trata de una nueva edición más completa de la obra '¿Quién sos tú?'. Si ya el primer libro encandiló a gran parte del público canario y latinoamericano, este seguro que vuelve a cosechar el mismo o más éxito incluso. «Han sido tres años de un trabajo muy minucioso por los diferentes pueblos de las islas para observar qué palabras singulares se usan en cada territorio», asegura el autor.

Julio González aclara que esto no se trata de un diccionario, sino de un tratado del léxico canario, en el que se pueden encontrar más de 4.000 palabras, todas ellas bien explicadas, delimitadas por territorios de uso y con ejemplos prácticos para saber utilizarlas. También alberga cerca de 200 expresiones locales que recuerdan a la niñez de mucha gente mayor y no tan mayor. Para culminar la obra, el autor añade una gran cantidad de nombres aborígenes de toda clase estamental de la sociedad de aquel entonces, sacados de los escritos de los antiguos franciscanos que se asentaron en las islas.

El objetivo es preservar la cultura y del léxico del archipiélago para que no se olvide, pues cada vez más estos vocablos están cayendo en desuso. «No busco lucrarme. Lo hago por puro patriotismo. Estoy poniendo al precio más bajo para que cada familia pueda tener un ejemplar en casa», indica.

Un libro que comenzó a escribirse en 1864

González explica que esta obra comenzó a escribirse en 1864, cuando su bisabuelo, un entusiasta de la palabra y conocido en Telde por montar el primer comercio que se instaló en la zona sur de Gran Canaria (en pleno San Gregorio), a la que todo el mundo llamaba la tienda de Paco el viejo, comenzó a recoger en unas simples hojas de papel las palabras autóctonas que oía decir a la gente.

Más tarde fue su nieto Luis, el padre de Julio, quien siguió con esta recopilación. «Mi padre falleció y fue muchos años después cuando encontré estos papeles -relata-. Fue entonces cuando me vino una luz y decidí que esto debía estar en manos de la gente en forma de libro. Al principio me di cuenta de que eran muy localistas, que las palabras que habían apuntado eran mayormente de Gran Canaria, principalmente de los pueblos cercanos a donde vivían. Es por eso que quise completarlo con más vocablos viajando por las islas y hablando con gente de diferentes pueblos», cuenta.

Julio González ha pasado mucho tiempo de su vida en la mar, ya que fue marinero mercante durante muchos años. Tanto tiempo en el océano le permitió pasarse horas y horas en la biblioteca mientras su barco navegaba. Leyendo y escribiendo todo tipo de literatura. Esta agilidad para comunicar y transmitir que adquirió le ha llevado a sacar hasta 11 libros, cuyos temas suelen tocar el patrimonio y la historia de Canarias.

Julio González siempre ha llevado a Telde por bandera. Es por ello que se siente «muy dolido» porque el Ayuntamiento de este municipio no le haya reconocido nunca como un escritor de la ciudad. «La próxima semana es la Feria del Libro y ni me han llamado. Como si no existiera», exclama. Sin embargo, sí agradece al vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria Marino Alduan, por el apoyo ofrecido al comprar 200 libros de '¿Quién sos tú?' y repartirlos entre varios centros educativos.

Prólogo e introducción

Cabe destacar que el prólogo de esta entrega correrá a cargo de José Antonio Gómez, abogado, escritor y poeta. «Un fuera de serie» para el autor. La introducción, por su parte, será cosa de José Fernández Belda, ingeniero y escritor. González también se deshace en elogios hacia él.