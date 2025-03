Un helicóptero localiza el coche de Agustín, arrastrado por la marea tras las lluvias en Telde

CANARIAS7 Telde Viernes, 7 de marzo 2025, 14:02 | Actualizado 14:48h. Comenta Compartir

Los vecinos del barrio de Salinetas se han quedado estupefactos al ver un helicóptero con un rescatista desplegándose sobre la playa teldense en la mañana de este viernes. Pese a que se esperaban lo peor, según fuentes oficiales, esta maniobra en la que un buzo se introdujo en el mar descendiendo desde un helicóptero ha permitido localizar la posición del coche de Agustín, el vecino que vió cómo su coche era arrastrado por la marea tras las lluvias que sacudieron con fuerza a principio de esta misma semana al municipio de Telde.

Muchos fueron los desperfectos que dejó la tormenta en la zona, pero uno de los vídeos más impactantes que circulaban en las redes fue el que mostraba a la riada arrastrando un vehículo aparcado en las inmediaciones de la playa de Salinetas hasta el mar, acabando por hundirse lentamente. Tiempo después se supo que el coche pertenecía a Agustín, un vecino de la zona, que agradeció estar vivo, puesto que «por dos minutos no estábamos mi mujer y yo dentro del coche», comentaba a CANARIAS7.

El hombre, dentro de su casa y con la voz resquebrajada, contaba cómo fueron los momentos previos a este suceso: «Saqué el coche del garaje. Volví a entrar a mi casa para avisar a mi mujer y salir a comer y cuando volví a abrir la puerta ya mi coche no estaba. Por pocos minutos no me coge dentro a mí o a los dos. Lo pasé muy mal», declaró.

