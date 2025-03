Vecinos afectados por las intensas lluvias en Telde: «Todo se inundó en 15 minutos. Nunca había visto algo así»

Lucía Álamo Valencia Telde Martes, 4 de marzo 2025, 11:21 | Actualizado 11:31h. Comenta Compartir

Aún asombrados, con el susto en el cuerpo y las botas llenas de barro. Los vecinos y vecinas de Telde continúan limpiando este martes las calles más afectadas por las intensas lluvias que cayeron este lunes a la hora del mediodía. Salinetas se llevó la peor parte de la tormenta, lo que obligó a residentes, operarios e incluso al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, a limpiar las calles con sachos y cepillos. Los vecinos recuerdan esta mañana como sucedió todo: «Fue en cuestión de 15 minutos. Nunca había visto algo así».

Una de las imágenes más llamativas de la jornada de ayer fue como la marea arrasaba con un coche negro mar adentro. El dueño del mismo, Agustín, agradece estar vivo porque «por dos minutos no estábamos mi mujer y yo dentro del coche». El hombre, dentro de su casa y con la voz resquebrajada, cuenta a CANARIAS7 como fueron los momentos previos a este suceso: «Saqué el coche del garaje. Volví a entrar a mi casa para avisar a mi mujer y salir a comer y cuando volví a abrir la puerta ya mi coche no estaba. Por pocos minutos no me coge dentro a mí o a los dos. Lo pasé muy mal«, declara.

Ricardo Suárez cuenta aún nervioso y acelerado al otro lado del teléfono cómo fueron estos momentos: «Salí de Urgencias y vine corriendo a mi casa y fue justo cuando entré al garaje y cerré la puerta cuando oí que caía agua a rebosar y empezó a entrarme en la casa. Nunca había visto algo así en el barrio«, relata.

Otro vecino en las puertas de su garaje y cepillo en mano, cuenta que se enteró de lo que estaba pasando porque le llegaron imágenes y vídeos de terceros: «Como cortaron el acceso preferí no venir y cuando llegué esta mañana a primera hora me encontré el garaje sucio, todo tirado y lleno de barro y agua», confirma. A su vez, hace una crítica al Ayuntamiento de Telde puesto que indica que «no me prestan ayuda». «Me dicen que no pueden meter sus mangueras de agua dentro de propiedades privadas pero ayer los bomberos actuaron y limpiaron dentro de las casas de otros vecinos», concluye.

