Héctor León (PSOE) renuncia a su acta como concejal del Ayuntamiento de Telde

Este viernes Héctor León (PSOE) ha presentado su renuncia a su acta como concejal del Ayuntamiento de Telde, una decisión que ya ha comunicado de forma oficial al alcalde de la ciudad y al secretario municipal. En un comunicado, Héctor León ha reseñado que «mis razones son estrictamente de carácter personal y laboral. Desde que tomé posesión de mi acta, tanto en la legislatura anterior como en esta en la que nos encontramos, tenía claro la exigencia que suponía el ostentar este puesto Siempre he defendido con honestidad y firmeza lo que consideraba justo, tanto en mi partido como en el salón de plenos, con la verdad siempre se gana y fiel reflejo de ello son algunas situaciones vividas. He alcanzado un punto en el que, a nivel personal, no puedo dedicarme a este trabajo como considero que debe hacerse y para el que fui elegido en las últimas elecciones, no todo vale en la política, si el fondo de las acciones son importantes, las formas lo son aún más y ese es el motivo por el que hoy doy formalidad a una decisión que me ha llevado a una reflexión profunda en base a lo que uno necesita en la vida priorizando la honestidad, le seriedad y ser justo con todas las personas que depositaron su voto en una urna«.

León también ha querido «agradecer enormemente a mis compañeros del grupo municipal y de la Agrupación Juan Negrín, que han respetado mi decisión y me apoyan en la misma al igual que a mí familia, pilar fundamental en el camino de la vida».

Con esta renuncia se abre ahora el proceso para la cobertura de su vacante en el pleno municipal, según lo establecido en el reglamento de funcionamiento del consistorio. La siguiente en la lista electoral del PSOE es Ruth Jiménez, que ocupó el número seis de la plancha encabezada por Alejandro Ramos.

Precisamente en la tarde de ayer jueves, el PSOE de Telde celebró su asamblea local para la elección de la nueva ejecutiva municipal. La militancia socialista respaldó de forma mayoritaria la única candidatura presentada, encabezada por el actual secretario general, Alejandro Ramos. Ramos ha sido reelegido con un 94,6% de los votos escrutados, en una muestra clara de confianza y respaldo a la gestión desarrollada durante los últimos años al frente del partido en Telde. La nueva ejecutiva local combina experiencia y renovación, con el objetivo de continuar fortaleciendo el proyecto socialista en el municipio.

Esta asamblea local fue el último acto en el que Héctor León participó antes de presentar este viernes su renuncia como concejal del Ayuntamiento de Telde.