Guayoyo's reabre en Arnao para acercar el sabor venezolano Victoria Díaz y Andrea Marrero tomaron las riendas del local desde el 2 de agosto para ofrecer la más variada gastronomía del país latinoamericano

Cristina González Oliva Telde Viernes, 15 de agosto 2025, 23:07 Comenta Compartir

Victoria Díaz y su hija Andrea Marrero han tomado las riendas de la cafetería Guayoyo's, en el barrio de Arnao, para acercar al corazón de Telde una amplia variedad de la gastronomía de Venezuela. Tras el traspaso del local que ya estaba abierto con ese mismo nombre, ambas emprendedoras reabrieron el negocio el pasado 2 de agosto con la ilusión de ofrecer a los clientes la típica comida de su país, donde no pueden faltar las arepas y las cachapas, además de los pepitos, perritos y hamburguesas al estilo de las que se pueden encontrar en la famosa calle del Hambre, en Caracas.

En el local, ubicado en la calle Alcalde Manuel Amador Rodríguez, puede degustarse desde la arepa más famosa de Venezuela, la Reina Pepiada, con aguacate, pollo mechado y mayonesa, que aquí también se puede disfrutar con la masa realizada asada a la plancha, pasando por tequeños hasta patacones, un contundente sandwich de masa hecha con plátano verde frito y relleno con múltiples productos. Así, tienen el patacón Guayoyo's con lechuga, tomate, cebolla, pollo mechado, carne mechada, huevo, jamón, quesos y salsas. También está el patacón parrillero con aguacate, salsas, pollo, cerdo, chorizo, pico de gallo y dos tipos de queso.

Y aquí los perritos y hamburguesas también destacan, ya que algunas se salen de lo común. Además de las más habituales ofrecen la potente hamburguesa Guayoyo's XL con tres carnes (pollo, ternera y chuleta ahumada) ensalada, jamón, queso, huevo, bacon, papas fritas, aguacate, queso blanco, chorizo y papas paja.

Una extensa carta

Pero la carta que tienen Victoria y Andrea en este local es más extensa, por lo que también pueden encontrarse platos para picotear, como platichip (platanitos con carne mechada, queso latino, tártara y picadillo de tomate y cebolla), tostones, plátano maduro con queso, mandocas y empanadas. Entre la bebida, además de productos como cervezas canarias y nacionales, también cuentan con Frescolita, botellín de Malta Maltín Polar, cerveza Polar y chicha de arroz y hasta té de panela.

Victoria apostó por este negocio porque solía acudir antes como clienta y no es nueva en el sector de la hostelería, ya que hasta ahora tenía un local de restauración en el barrio de Las Medianías de Telde, donde ofrecía comida canaria, y que ahora está en el proceso de traspasar.

Díaz lleva varios años en Gran Canaria, donde estudió un ciclo de administración de empresas, aunque hubo un paréntesis de algunos años en los que volvió a Venezuela, hasta que regresó en 2022 para quedarse aquí de manera definitiva. Casualmente en el ciclo que realizó presentó como proyecto de empresa una arepera llamada El Rincón de Venezuela, que ahora ha visto cómo se ha cumplido, aunque con otro nombre. Por su parte, su hija Andrea también estaba trabajando en el sector de la restauración y ahora han emprendido juntas esta aventura con mucha ilusión.

