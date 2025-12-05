Los Gofiones, este domingo en la plaza de Jinámar El grupo actúa en el 2º Encuentro con las Tradiciones Culturales y Populares Xinámar, acto enmarcado dentro de las fiestas de la Concepción y la Caña Dulce

CANARIAS7 Telde Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:57

Este domingo tendrá lugar el 2º Encuentro con las Tradiciones Culturales y Populares Xinámar, a las 20.30 horas en la plaza de Jinámar. Se trata de un evento enmarcado dentro del programa de actos que dispone el Patronato de Fiestas, Cultura, Deportes y Recreo de la Concepción y la Caña Dulce, para la celebración de las fiestas patronales del histórico barrio.

Este acto está organizado por la Asociación Cultural Entre Amigos y este año contará con la participación del emblemático grupo Los Gofiones, que cumple sus 57 años de trayectoria musical, con un recorrido cultural y tradicional basado en la defensa y la puesta en valor de las raíces canarias.

El grupo deleitará con la interpretación de un amplio repertorio de canciones tradicionales acorde a estas fiestas, que además están de celebración por sus 500 años de historia.