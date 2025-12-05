Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Gofiones actúa este domingo en Jinámar. C7

Los Gofiones, este domingo en la plaza de Jinámar

El grupo actúa en el 2º Encuentro con las Tradiciones Culturales y Populares Xinámar, acto enmarcado dentro de las fiestas de la Concepción y la Caña Dulce

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:57

Comenta

Este domingo tendrá lugar el 2º Encuentro con las Tradiciones Culturales y Populares Xinámar, a las 20.30 horas en la plaza de Jinámar. Se trata de un evento enmarcado dentro del programa de actos que dispone el Patronato de Fiestas, Cultura, Deportes y Recreo de la Concepción y la Caña Dulce, para la celebración de las fiestas patronales del histórico barrio.

Este acto está organizado por la Asociación Cultural Entre Amigos y este año contará con la participación del emblemático grupo Los Gofiones, que cumple sus 57 años de trayectoria musical, con un recorrido cultural y tradicional basado en la defensa y la puesta en valor de las raíces canarias.

El grupo deleitará con la interpretación de un amplio repertorio de canciones tradicionales acorde a estas fiestas, que además están de celebración por sus 500 años de historia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  2. 2 Alerta sanitaria por unas populares sopas de sobre a la venta en supermercados de Canarias
  3. 3 El futbolista canario Aridane Hernández, detenido tras destrozar varios vehículos y dar positivo en alcoholemia
  4. 4 Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife
  5. 5 Detenido tras atrincherarse reteniendo a sus padres en su casa en Telde: «Si los policías entran, reviento una bombona de butano»
  6. 6 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  7. 7 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  8. 8 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  9. 9 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  10. 10 Las Palmas de Gran Canaria abre las puertas a la Navidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los Gofiones, este domingo en la plaza de Jinámar

Los Gofiones, este domingo en la plaza de Jinámar