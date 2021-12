Hernández: «Esto germinó en 2015, vamos a terminar lo que hemos empezado»

-¿Telde va a notar que la alcaldesa vuelve a ser Carmen Hernández?

-No soy una alcaldesa nueva que parte de cero. La etapa comenzó en 2015 y la población sabe que la ciudad cambió a partir de ese año. En primer lugar, porque llegó la estabilidad al Ayuntamiento. Telde dejó de ser noticia por escándalos y empezamos a sacar a la ciudad del pozo económico y social en el que la habían sumido. El mejor ejemplo es el pago de la deuda. Sin embargo, esto no significa que automáticamente la ciudad resuelva todos sus problemas, porque fueron años de abandono, de deterioro de los servicios públicos. Esa deuda trajo un plan de ajuste que acarreó, por ejemplo, el cierre de las escuelas infantiles, el recorte del contrato de la basura o el desmantelamiento de Parques y Jardines. Y ahora estamos intentando recuperar todo eso, pero lleva su tiempo.

-¿Cuáles son las prioridades?

-Los servicios públicos. La recogida de residuos, la mejora de parques y jardines, el estado de la ciudad en general, seguir asfaltando la ciudad, seguir reforzando los Servicios Sociales... Y luego hay otras cuestiones muy importantes que están avanzadas y que empezamos en el mandato anterior. Por ejemplo, poner en marcha la nueva instalación deportiva de La Barranquera, el nuevo mercado municipal, estamos ampliando la carretera de Melenara y tenemos un proyecto en la costa con la renovación y modernización de la avenida de Melenara. También seguiremos rehabilitando viviendas en Jinámar, ya vamos por 2.000, y además nos vamos a meter en San José de Las Longueras para rehabilitar en torno a unas 400 viviendas.

-En estos dos años se han logrado objetivos por los que llevaba años trabajando. ¿Le ha dolido no haber sido alcaldesa cuando estos se han materializado?

-No. Tengo mi dosis de ego personal cubierta. Son logros para la ciudad, por lo que todo lo contrario, me he sentido tremendamente orgullosa de haber estado en un gobierno que ha estado cuándo se han logrado. Esa ha sido la prueba de que hicimos bien cediendo la alcaldía. Si no hubiéramos propiciado este gobierno, estoy convencida de que hoy no habrían estado abiertas las escuelas, que hoy no hubiéramos terminado de pagar la deuda y que tampoco estaría abierto El Cubillo. Porque el gobierno que se estaba articulando era uno de personas que no tenían el compromiso, ni la experiencia, ni la vocación de servicio necesaria para que esto hoy fuera una realidad. Un político debe querer el bien para su ciudad aunque los objetivos lo materialicen otros.

-Son grandes metas que se han conseguido en un contexto de pandemia impensable...

-Justo cuando nos estábamos recuperando nos ha atravesado una pandemia que ha trastocado nuestras vidas. Evidentemente, ha desviado nuestra hoja de ruta y hemos tenido que dedicarnos a la salud de nuestros vecinos. No es casualidad que Telde haya sido uno de los municipios de mayor población del Estado con menos incidencia. Ahí ha influido las decisiones que se han adoptado desde el Gobierno y, por supuesto, la responsabilidad de los teldenses. Se han frenado algunos asuntos, pero hemos pagado la deuda, lo han pagado, no el Ministerio, sino los vecinos de Telde con sus ahorros, y esto nos ha permitido salir del plan de ajuste y volver a tener capacidad de invertir en nuestra ciudad.

-Coge por primera vez una ciudad libre de deuda y lo peor de la pandemia ha pasado. ¿Tiene muchas esperanzas en estos dos años que quedan de mandato?

-Estamos obligados a no ser utópicos, pero también a generar esperanzas y a creer que las cosas van a mejorar. En cualquier caso, solo quedan dos años para culminar el mandato, así que vamos a terminar las cosas que están en proceso, no vamos a sacarnos de la manga grandes proyectos nuevos porque creo que no toca. Mejorar los servicios, nos vamos a dedicar a esas pequeñas cosas que son tan grandes para los vecinos. Que cuando vayas al contenedor esté limpio, que las calles estén aseadas, la luz, encendida y el asfalto esté en buen estado. Que los colegios estén en condiciones dignas de seguridad. Intentar que las infraestructuras que hemos empezado acaben. La estabilidad que hemos ido creando en estos seis años va a seguir contribuyendo a que Telde continúe siendo un polo de atracción a la inversión. Pocos municipios en Canarias han tenido el nivel de inversión millonaria y de grandes empresas como ha tenido Telde en este tiempo.

-Uno de los últimos informes indica que la remunicipalización del Paco Artiles no sería viable económicamente para la ciudad. ¿Aún así se sigue con la idea de asumir su gestión directa?

-Nuestro compromiso de abrir el Paco Artiles es claro desde el minuto uno. Primero, porque el deporte es calidad de vida, salud, bienestar, prevención... Encima, es la única piscina que tenemos. Pero no podemos saltarnos la ley. Y para que algo se haga debemos tener los informes aprobados. A pesar de que no tenemos ningún vínculo legal con los trabajadores, porque eso era un concesión y la responsabilidad sobre esos trabajadores era de Lude, sí tenemos una incumbencia, porque son personas, la mayoría de Telde, y como alcaldesa me preocupa que hayan ciudadanos que pierdan el empleo. Dicho esto, efectivamente, el informe de la jefatura de servicio dice que hay que contratar más personal, y encima personal muy cualificado, que sale más caro. Dice que hay que hacer un montón de contratos, y que además indica que el servicio es deficitario. Así que es complicado porque la última palabra la tiene Intervención, y con ese panorama mucho nos tememos que lo va a ver muy difícil. Y aunque estamos buscando otras alternativas, cada vez tenemos menos. El compromiso que adquirí en la última reunión con los trabajadores fue seguir trabajando de la mano para reabrir cuanto antes, pero no puedo poner fecha porque realmente no sé cuándo será posible.