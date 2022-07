Fraindagua SL comenzará a cortar el suministro de agua desde esta semana en Telde

Hace justo 14 días que Fraindagua SL debía haber dejado de suministrar agua en el municipio. El pasado 30 de junio se cumplió el plazo que la empresa privada había marcado definitivamente tras un primer periodo de seis meses hasta el 31 de diciembre de 2021 y una prórroga de otro medio año, con el objetivo de dar tiempo a los particulares y al Consistorio para encontrar soluciones, sobre todo en aquellas viviendas donde la red de abasto municipal no llegaba con facilidad. A pesar de ello, todavía no han comenzado a cerrar el grifo, aunque no tardarán en hacerlo.

Este mes de julio hace justo un año que la entidad familiar, la cual llegó a tener más de 500 contratos para dar este servicio en Telde, notificó a sus clientes que iba a cesar de ofrecer este servicio por diferentes motivos. Uno de ellos era el aumento en el número de averías en sus instalaciones debido a la cada vez más frecuente utilización de su agua para el uso común –por voluntad de los residentes–, a pesar de que este en realidad es un agua con características particulares para el regadío.

Los cortes podrán empezar hoy mismo

Esta misma semana, tal y como confirman representantes de Fraindagua SL a este periódico, «se comenzarán a efectuar los cortes de manera paulatina». El modus operandi todavía es incierto, aunque apuntan desde la empresa que seguirán una ruta marcada para «tratar de no afectar a los teldenses que lo tengan más difícil».

El Concejal de Aguas y Saneamiento, Héctor Suárez, se sigue mostrando muy tranquilo al respecto y asegura que «en ningún momento ningún vecino se quedará sin agua en su casa».

En marcha una obra por la vía de emergencía

El edil, quien está al corriente de la situación desde el primer aviso de la entidad, asevera que existe una obra en marcha por la vía de emergencia desde hace dos semanas para paliar el problema del corte de agua en cerca de 130 viviendas del municipio.

«El corte de Fraindagua afectaba a más de 500 usuarios. De esos, cerca de 400 no tienen problema porque se encuentran próximos a la red de abasto municipal que tenemos con Aguas de Telde y son fácilmente conectables. Por su parte, los cerca de 130 hogares restantes que se encuentran diseminados en barrios alejados o de difícil acceso, ya han sido incluidos en el proyecto para crear una red de tuberías que les conecte al sistema municipal en aproximadamente cinco o seis semanas», explica Suárez.