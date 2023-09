Feligreses recogen firmas contra el traslado del párroco de San Juan de Telde

Feligreses habituales de la parroquia de San Juan, en Telde, han iniciado una campaña de recogida de firmas contra la decisión del obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, de trasladar al titular del templo teldense, José María Cabrera. La iniciativa permanecerá abierta hasta la Subida del Cristo, el próximo 22 de septiembre.

El malestar se ha venido cimentando durante semanas, desde que el obispado hizo público el último de sus habituales y periódicos relevos el pasado 7 de julio. Y estalló en el marco, precisamente, de estas celebraciones del Cristo. No en vano, el propio Cabrera, aunque en tono de broma, no pudo evitar soltar momentos antes de la procesión, y en presencia del obispo, que no le perdona que le saque de Telde.

Los fieles reaccionan así ante la desolación que les ha causado la inminente marcha de Cabrera, del que destacan su fe, su oratoria y su compromiso. «Es una delicia escuchar sus misas». Algunos de ellos aprovecharon el jueves la presencia del obispo para pedirle que reconsidere su decisión.

Cabrera dejará su ministerio en San Juan, donde lleva 14 años, para asumir la responsabilidad de las parroquias de La Inmaculada Concepción en Tafira Alta y sus anejas en Los Hoyos, La Montañeta y Tafira Alta; y San Juan Crisóstomo (Tafira Baja) y anejas en El Fondillo y Finca Salvago, en Las Palmas de Gran Canaria.

A Cabrera lo relevaría al frente de la Basílica de Telde el reverendo Antonio Juan López González, quien llevaría también las parroquias anejas de La Majadilla, Caserones y San Francisco. Igualmente asumiría las de San Isidro, en La Pardilla; el Sagrado Corazón de Jesús, en La Higuera Canaria; el Sagrado Corazón de Jesús, en La Garita; y la de Nuestra Señora del Carmen, en Marpequeña.