Endesa invertirá 16,1 millones en una planta solar en Telde La instalación constará de 18.000 módulos en Montaña Jerez con una potencia de 10,89 MW

CANARIAS7 Telde Lunes, 18 de agosto 2025, 16:56

Endesa, a través de su filial de renovables Enel Green Power España, trabaja para aumentar la presencia de energías renovables en Canarias y, para ello, ha presentado un nuevo proyecto para instalar una planta solar de 10,89 MW de potencia en el municipio de Telde.

El proyecto cuenta con una inversión de 16.147.707,74 euros y prevé que el futuro parque, denominado Planta Fotovoltaica Aguadulce, cuente con unos 18.000 módulos ubicados en ocho parcelas situadas en Montaña Jerez.

El proyecto, que se encuentra en fase de información pública, precisa de autorización administrativa y declaración de utilidad pública, que ya ha sido solicitada, siendo la Dirección General de Energía el órgano sustantivo competente para su resolución.

La iniciativa contempla la ubicación de dos centros de transformación compuestos por un transformador de 3.300 kVA y otro de 6.600 kVA; un sistema de almacenamiento energético compuesto por 11 contenedores de baterías de ion-litio con capacidad de almacenamiento de 2,032 MWh cada uno; y varias líneas subterráneas internas de media tensión, entre otras infraestructuras de almacenamiento, transformación y transporte para la energía generada.

En el emplazamiento propuesto existen varios barrancos, por lo que el proyecto ha incluido mantener con ellos una distancia de protección de cinco metros de servidumbre de uso público, respetando el dominio público. Medida similar se ha contemplado con varias edificaciones existentes en suelo no urbanizable, pero en este caso la separación se ha aumentado a 15 metros.