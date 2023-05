La empresa que lleva la recogida de animales en Telde se siente «estafada» por el Ayuntamiento

No es la primera vez que la adjudicataria encargada del servicio de recogida de animales en Telde alerta de que va a dejar de prestar su trabajo en el municipio como consecuencia de los impagos. La intención era que este lunes, explica José Guillén, dueño de Canary Dog Island, este servicio quedase congelado en el municipio hasta que le pagasen los meses atrasados, pero tras avisar al Gobierno local vía electrónica, el consistorio le contestó que si lo hacía estaría incumpliendo el contrato que firmaron el pasado mes de octubre. Por lo que si paralizaba el servicio, se tenía que atener a las consecuencias legales de tal acción.

«Me están ahogando todos los meses desde que estoy trabajando para la ciudad. La última factura que me han pagado ha sido la de diciembre. Llevo cuatro meses y lo que hemos recorrido de mayo cargando con los gastos de este servicio con dinero de mi bolsillo. Lo mío es una empresa pequeña, solo tengo cuatro empleados y soy autónomo. Me siento estafado», indica Guillén, que afirma que se gasta entre 3.500 y 4.000 euros todos los meses para atender a los animales abandonados de la ciudad.

«No he podido congelar el servicio esta semana porque la ley de contratos en vigor dice que tengo que esperar cuatro meses desde que se produjo la firma del último recibo abonado. Y en mi caso la última que firmaron fue en marzo, lo que me obliga a esperar hasta julio», explica el empresario.

Más trabajo, al mismo precio

Para más inri, Guillén indica que la ampliación reciente de la perrera que se encuentra en el puente de los Siete Ojos, en la que se han duplicado las jaulas y el espacio para recoger perros y gatos abandonados, le da más trabajo y más gastos, sin embargo «el Ayuntamiento me seguirá pagando lo mismo», reclama.

«Yo no me esperaba estar en estas condiciones cuando me presenté al concurso de este servicio en esta ciudad. La ley dice que tienen 30 días para pagar a las empresas, pero también ampara que puedan estar 4 meses sin pagarles. No se entiende», abunda.

Además, tampoco podrá finalizar el contrato hasta octubre. «Les he dicho que quiero romper el contrato de manera amistosa con ellos porque no puedo más, pero me dicen que no quieren, por lo que me tendré que quedar hasta que cumpla el año de contrato en esta situación», sentencia impotente.