La detenida por supuestamente acabar con la vida de Miguel en Ojos de Garza era una okupa y ya había estado en la cárcel La mujer, con un amplio historial delictivo, llevaba más de ocho años residiendo en una casa abandonada junto a la GC-140 y el fallecido dormía en un furgón desde hace más de cinco

Cristina González Oliva Telde Martes, 12 de agosto 2025, 13:17 | Actualizado 13:31h. Comenta Compartir

Francisca G. R., la mujer detenida por supuestamente acabar con la vida de Miguel, vecino de El Carrizal, al prender fuego el furgón en el que dormía en Ojos de Garza, era una okupa que vivía desde hace más de ocho años en una casa abandonada junto a la GC-140, en la entrada al barrio teldense. Tenía antecedentes penales, ya que había estado en la cárcel, según confirmó su propio hermano, que se enteró a media mañana de lo sucedido cuando un presentimiento le llevó a pasar por la zona a visitar a otro de los vecinos. Además, contaba con un amplio historial delictivo, entre ellos de robo con violencia, estafa y tráfico de drogas.

Al parecer, las disputas entre la detenida, de 66 años de edad, y el fallecido venían de lejos y el detonante pudo ser la llegada de una nueva pareja a la zona, que había dejado ayer sus pertenencias junto al furgón y que quedaron reducidas a cenizas. Entre esos enseres había un camping gas y una bombona, que detonaron tras el incendio y generó una explosión que pudo haber agravado el fuego.

El hombre, Miguel Milán, de 67 años, llevaba más de cinco años residiendo en el vehículo, que ya no funcionaba para circular, y tenía otros dos coches aparcados en el mismo lugar, en el camino de La Madera, junto al barranco del Pueste, explicó Hilario, la persona que lleva más tiempo residiendo junto a la casa abandonada, en una infravivienda que resultó afectada por el fuego, y que es tío de una de los miembros de la pareja que llegó ayer para instalarse en el lugar.

La mujer, que tenía problemas con la droga, no había tenido una vida fácil, reconoce su hermano Juan Francisco, quien asegura que la familia siempre intentó ayudarla y llevársela del lugar, pero que no tenía buenas compañías, incluso se había dedicado a la prostitución y nunca había tenido un trabajo. Actualmente cobraba una pensión de viudedad del que fue su marido y que murió a causa de un accidente hace varias décadas atrás.

De madrugada

El suceso se originó sobre la una de la madrugada, cuando todos estaban durmiendo y fue la Policía Nacional la que controló el fuego al llegar. Al inspeccionar el vehículo aparcado encontraron el cuerpo calcinado en el interior. La mujer, que seguía en el lugar, fue detenida sobre las 2.00 horas, acusada de provocar, supuestamente, el incendio y la muerte de Miguel, aunque se ha iniciado una investigación para determinar si se trata de un homicidio por imprudencia o uno doloso.

La Policía Nacional seguía custodiando el lugar durante la mañana, aunque el cuerpo ya había sido retirado del vehículo.