Coches de la Policía Nacional C7

Detenida una mujer por la muerte de un hombre en Ojos de Garza, Telde

El fallecido es un hombre que se encontraba durmiendo en un vehículo aparcado al lado de la vivienda incendiada

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 12 de agosto 2025, 09:56

La Policía Nacional ha detenido este martes a una mujer, de 66 años, por su presunta implicación en la muerte de un hombre tras producirse un incendio en una vivienda de Ojos de Garza, en el municipio de Telde, Gran Canaria.

La detención se ha producido después de que una llamada, a las 02.00 horas de este martes, alertara a la Policía Nacional de que se estaba produciendo un incendio en la vivienda. Al llegar al lugar, los agentes han tenido que hacer uso del extintor y activar a los bomberos para la extinción del fuego, según han informado desde el cuerpo policial.

Durante el transcurso de la incidencia, varios testigos indicaron a los agentes que en un furgón, estacionado al lado de la vivienda incendiada, y al que las llamas habían alcanzado, dormía un hombre, de 67 años, que ha fallecido porque se encontraba dentro del vehículo cuando se ha producido el fuego.

En cuanto al origen del incendio, los mismos testigos expusieron que durante el día habían tenido enfrentamientos con una vecina, quien presuntamente les había amenazado con quemarles unas pertenencias que tenían en la zona.

Por ello se ha detenido a la mujer como presunta responsable del incendio y del homicidio, que habrá que determinar durante la investigación policial si ha sido deliberado o imprudente.

