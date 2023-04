«El ciudadano de Telde no ha notado que se haya acabado con la deuda»

El candidato a la Alcaldía de Telde por Coalición Canaria Héctor Suárez ya tiene experiencia al frente de la administración local tras ser regidor durante los dos primeros años del actual mandato. Ahora busca repetir, pero durante cuatro años seguidos. Bajo el lema «100% Telde» pretende que los teldenses le identifiquen como la mejor opción para devolver al Ayuntamiento y a la ciudad de Telde a una época de bonanza y crecimiento.

-¿Cómo ve Telde?

En Telde todavía queda mucho por hacer. Necesitamos mejorar los servicios públicos básicos, algo que durante décadas no fue un problema para esta ciudad. Me refiero a temas como la limpieza, el mantenimiento de las vías, la mejora en los parques infantiles o la culminación de las obras en tiempo y forma.

-¿Qué valoración hace del mandato?

-La valoración real la hará la ciudadanía el 28 de mayo. A pesar de ello creo que en las áreas que gestionan los concejales de CC y CCD creo que hemos dado un gran paso adelante. Por ejemplo, en Urbanismo hemos acogido cientos de inversiones que se han asentado en el municipio y en Patrimonio hemos recuperado el consejo municipal de patrimonio después años. También hemos trabajado de la mano con Desarrollo Local para que haya un convenio que permita mejorar nuestro entorno histórico y artístico. En Aguas hemos conseguido subvenciones que no se captaban desde los años 90 y que tan solo falta ejecutar los proyectos. En general, hacemos una valoración positiva de lo que hemos tenido en nuestras manos. Aun así vemos que los vecinos no han percibido todavía que la finalización del plan de ajuste les esté repercutiendo positivamente en el día a día.

-¿Renovaría el pacto con Nueva Canarias y Más por Telde, o se ve cambiando de aires?

-Nosotros somos muy respetuoso con los resultados electorales y eso se analizará después del 28 de mayo. No tenemos ninguna línea roja. Solo necesitamos que los pactos que cerremos a partir del 28M tengan que ver con nuestro programa. Hay organizaciones políticas como Vox o Podemos que están muy alejadas de nuestra línea programática. Eso quiere decir que será muy difícil que lleguemos a acuerdos para cerrar un gobierno con ellos. Con el resto, todo puede pasar.

-¿Ve compatible compaginar un cargo en el Ayuntamiento de Telde con otro en otra institución?

-Yo no lo he hecho nunca. Creo que Telde requiere que tengamos todas nuestras energías y pensamientos dirigidos exclusivamente hacia la ciudad. Por eso nuestro eslogan dice «100% Telde».

-¿Ese lema va con segundas hacia Carmen Hernández?

-Para nada. Queremos transmitir es que los nuestros van a estar dedicados al máximo en el municipio. Cada organización política después es libre de poner a sus candidatos en dos o tres listas diferentes si quiere. Los ciudadanos luego son los que eligen quién quiere que les represente.

-¿Le ha quedado alguna asignatura pendiente que le halla producido especial resquemor?

-Evidentemente. Estamos muy preocupados porque todavía no se haya podido aprobar el Plan General de Ordenación Urbana. La ciudad no avanza por ello. Las declaraciones del vicepresidente del gobierno, Román Rodríguez, diciendo que no se ha avanzado en el planeamiento de los municipios porque fue un error que la Ley del Suelo delegara a los municipios y cabildos mayores competencias fueron muy desafortunadas. Los ayuntamiento tenemos la madurez suficiente como para realizar el planeamiento. Lo único que necesitamos es que entren más recursos humanos en la administración.

¿Qué ha pasado para que no aparezca Lidia Mejías en la lista electoral de CC por Telde?

No ha pasado nada. CC por Telde se ha fortalecido en los últimos años. Hemos pasado de 500 afiliados a 1.100, creciendo más de un 100%. La ejecutiva ha determinado tener una propuesta de candidatura con estos nombres y para nosotros son los mejores posibles.

-¿De qué salud goza el patrimonio histórico de la ciudad?

-Uno de nuestros principales retos en los próximos cuatro años será coordinar el aspecto público y privado en este sentido. Tenemos mucho patrimonio de nuestros cascos históricos con el que tenemos que hacer un esfuerzo para formar convenios con entidades privadas y que así se embellezcan los lugares. A la vez, tenemos que seguir trabajando de forma decidida por mejorar entornos como San Francisco. Se ha mejorado mucho este entorno. Hemos hecho un esfuerzo gracias al convenio en concordancia con el Servicio Canario de Empleo y la concejalía de Desarrollo Local, pero evidentemente, nos hace falta más. Tiene que ser un reto del próximo mandato la apertura definitiva de la Casa de los Sall, ubicada en este barrio, al igual que lo tiene que ser el desarrollo de un plan exclusivamente para San Juan y San Francisco que permitan una mayor visibilidad del mismo. Necesitamos que los más de 4 millones de visitantes que vienen a Gran Canaria vean Telde como una parada obligatoria.

-¿Por qué lleva tantos años abandonada la Casa de la Condesa?

-Precisamente porque no requerimos los fondos. Cuando estaba de director de infraestructura turística conseguí, en coordinación con el anterior grupo de gobierno que dirigía Carmen Hernández, unos fondos para la Casa de la Condesa que llegaban casi a los 200.000 euros. Además, a principios de este mandato, cuando era alcalde, hicimos una encomienda a Fomentas para que desarrollara una actividad en este inmueble. A partir de ahí, Fomentas ha tenido algunas dificultades, pero no ha dejado de trabajar en ello. Por otro lado, no hemos podido tener una estabilidad necesaria en el área de intervención en estos cuatro años, un hecho que ha producido serios retrasos. Pero lo cierto es que es una asignatura pendiente el mejorar todo el entorno y la propia Casa de la Condesa.

-Todavía quedan muchos vecinos descontentos en las zonas de medianía teldense porque en pleno siglo XXI siguen sin agua en sus casas los siete días de la semana y porque tampoco están conectados a la red de saneamiento municipal ¿Por qué continúa esto así?

-Hay muchas construcciones de los años 90 donde el acceso por gravedad es muy dificultoso. Entre aquella década y ahora, no se había avanzado tanto como desde que yo cogí la responsabilidad de la Concejalía de Aguas. Hemos captado casi 6 millones de euros en obras de saneamiento y abastecimiento. Hemos redactado los proyectos de forma responsable para solventar el problema de muchos vecinos. Por otro lado, tenemos un proyecto de casi 1,3 millones de euros para que las personas de La Solana y del entorno de Valle de Casares puedan tener agua los siete días de la semana, los 365 días de la semana. Esa iniciativa es una obra de impulsión que es compleja. Hemos pedido ayuda a todas las administraciones, sin obtener respuesta alguna. También quiero destacar que es una asignatura pendiente de otras administraciones colaborar con el Ayuntamiento de Telde en este ámbito. También es cierto que tenemos un problema de saneamiento en esta misma zona. Tenemos todo listo en Contratación para poder resolverlo, pero la falta de recursos municipales ha ralentizado todo.