«La ciudadanía ha elegido a un equipo que se va a dejar la piel por Telde»

Tras las elecciones del 28M Ciuca, con Juan Antonio Peña a la cabeza, fue la formación política más votada en Telde.

–Para quien no le conozca, ¿quién es Juan Antonio Peña?

–Me crié en el entorno del parque de Franchy Roca. Tengo 37 años, he estudiado periodismo y también he cursado estudios de ciencia política y gestión pública. Soy el candidato más joven de los 17 partidos presentados a las elecciones en Telde y mi partido (Ciuca) ha ganado las elecciones con más de 10.000 votos y siete concejales de representación.

–¿Por qué cree que la gente ha confiado tanto en usted?

–Hemos sido nosotros mismos durante cuatro años. Hemos estado en la calle escuchando a la gente ante un gobierno que no ha escuchado nada, que ha sido opaco, que ha convertido el Ayuntamiento en un búnquer y que, además, ha cerrado lo público, como el Mercado Municipal o la piscina. Hemos sido la única puerta abierta entre todo lo que ha ido cerrando el gobierno anterior.

–Es la primera vez que Ciuca gana las elecciones. ¿Están preparados para dirigir la segunda ciudad más importante de la isla?

–Estamos preparados y tenemos a los mejores en nuestras filas. También buscamos a los mejores en el resto de formaciones políticas, con las que ya nos hemos sentado. Nuestro objetivo es funcionar como un solo equipo. Hay personas que vienen comprometidas, preparadas, que han dejado su profesión para entregarse en cuerpo y alma al municipio. La ciudadanía ha votado a un equipo de personas preparadas, comprometidas y que se van a dejar la piel. Sentimos que tenemos sobre nuestros hombros una responsabilidad muy importante, de ilusión, de esperanza y de ganas de cambio.

–¿Qué ventaja tiene que gobierne un partido local que solo se presenta en Telde?

–Evidentemente no tenemos ninguna presión de nadie por encima nuestro. No tenemos que esperar por ningún pacto en el Cabildo o en el Gobierno de Canarias. Tenemos libertad para configurar un equipo para el Ayuntamiento y nadie nos impone absolutamente nada. Puedo firmar el pacto sin tener que esperar a una autorización que venga de otro órgano que no está en Telde.

–Carmen Hernández ha tratado casi que de demonizar a Ciuca en los últimos tiempos, ¿cree que tiene razones para ello?

–Esta señora ya no tendrá ningún cargo público en la ciudad. A quien le debe una explicación son a sus votantes, que confiaron en ella y al final no los va a representar. También les lanzo un mensaje de apoyo y de ánimo a los que confiaron en Nueva Canarias. A pesar de ello no se van a sentir desprotegidos con este nuevo gobierno que comienza el próximo 17 de junio. Se va a atender a todo el mundo por igual. Quiero que todo el mundo tenga claro que el sectarismo en el Ayuntamiento de Telde ha llegado a su fin, y eso fue lo que eligieron los ciudadanos el pasado 28M. Le deseo lo mejor a Carmen Hernández en su andadura política y en su isla de Tenerife, que es donde va a estar, alejada de este municipio.

–Tiene mucho trabajo por delante en la administración. ¿Cuál cree que es la prioridad del nuevo gobierno que tome posesión?

–Tras tomar posesión el lunes 19 de junio lo primero que vamos a hacer es reunirnos con todos los jefes de servicio para marcarles la hoja de ruta de este nuevo gobierno y que luego sean ellos mismos los que trasladen a todo el personal ese camino que queremos tomar. Vamos a trabajar con transparencia y vamos a quitar esa cinta de la entrada del Ayuntamiento para facilitar la entrada a los despachos. En definitiva vamos a hacer lo que venimos diciendo durante estos últimos cuatro años. También comenzaremos las gestiones para abrir lo público, lo que está cerrado, que no es fácil. Después de eso empezaremos a proyectar nuevas iniciativas para el municipio.

–Dice con mucha seguridad que va tomar posesión como alcalde, ¿el pacto está cerrado?

–Lo que hay es una predisposición para tener una mayoría holgada. Me he reunido con el PSOE, PP, CC y Más por Telde. En todos ellos he visto ganas de configurar un acuerdo que dé estabilidad al municipio, un acuerdo serio. Sobre todo, lo que más me preocupaba, es poder trabajar en equipo, algo que considero que vamos a poder hacer. Aquí la división por partidos y por áreas hay que ponerles fin.

–Aun así, ¿teme que todo pueda dar un giro de 180 grados a su espalda?

–No tengo ningún temor. Estoy tranquilo porque considero que las personas con las que me he reunido me han dado su palabra y yo confío en ella. Es verdad que se ha trabajado desde otros partidos para vender la inestabilidad, para meter ruido o presión, incluso para justificar algunas renuncias con el fin de hacer una alternativa.

–¿Podrá estar tranquila Carmen Hernández sabiendo que no se cerrarán las escuelas infantiles?

–Quienes pueden estar tranquilos son los ciudadanos de Telde. Si hubiésemos querido desmentir o tratar el tema de las escuelas infantiles bajo el paraguas del miedo que ha utilizado Nueva Canarias durante toda la campaña electoral, lo hubiésemos hecho. Pero vamos a demostrar con hechos que no será así. Esa primera semana de trabajo también vamos a visitar todas las escuelas infantiles y les voy a transmitir la tranquilidad de que, evidentemente, se van a mantener abiertas. Y no solo como están ahora, sino mejorando sus servicios, escuchando a su personal y a los padres, madres o tutores que están en las escuelas infantiles. Vamos a trabajar en serio, aquí no se viene a cerrar, se viene a abrir lo cerrado por otros.

–Denunció mucho el estado de la perrera municipal ¿Qué hará con este tema si finalmente llega a tomar posesión del cargo como alcalde?

–Primero son las personas, los servicios sociales, las personas que tienen el suministro eléctrico cortado, los que no pueden llegar a final de mes, los desempleados y, en paralelo, el bienestar animal. Lo hemos dicho durante cuatro años y compartimos ese sentimiento con otras formaciones políticas, por lo tanto, existe un compromiso real, que será efectivo desde el primer día. Vamos a proyectar la creación del Centro de Bienestar Animal, a fomentar la adopción responsable, el voluntariado y trabajaremos con colectivos, protectoras y asociaciones animalistas. Se va a notar el cambio y esto va a ser de manera inmediata. Por lo tanto, todo lo que he dicho durante la campaña, que la ciudadanía tenga la certeza y la tranquilidad que se va a cumplir. No he dicho nada que no se pueda hacer.