Las carreteras de Caserones Altos se convierten en un camino de cabras

Los vecinos de Caserones Altos están hartos de tener que lidiar a diario con las carreteras principales que rodean sus casas. «Se han convertido en un camino de cabras», describe alguno de sus vecinos.

Este barrio cargado de bloques de viviendas en las que viven cientos de familias, se encuentra en la zona fronteriza entre la medianía teldense y el centro de la ciudad. A pesar de estar tan cerca del casco, se sienten ciudadanos del extrarradio, pues «el Ayuntamiento de Telde no tiene mucha prisa por arreglar nuestras carreteras», exclaman sus habitantes.

En algunos tramos los baches ya se han convertido en auténticos cráteres volcánicos. Los conductores se ven obligados a zigzaguear continuamente para no coger los huecos más profundos, aunque muchas veces es físicamente imposible. Cuentan varios residentes que ya hace unas semanas un coche reventó una de sus gomas por coger una de estas trampas de alquitrán, específicamente le ocurrió a la altura de la cancha, en dirección subida. «Algunos taxistas se niegan a entrar por estas calles porque dicen que se les rompe su herramienta de trabajo, que es el coche», dice una vecina.

Los firmes más afectados son los de las calles Anzofé, Bentaguaire y Miño, siendo esta última la que peor se encuentra con gran diferencia. Desde el Ayuntamiento, e incluso los propios vecinos, han intentado parchear los socavones para aliviar el tránsito de los vehículos, pero para nada sirve, ya que al poco tiempo vuelve a estar igual o peor.

Y es que son muchos los camiones que pasan por estas carreteras a diario. «Pagamos los mismos impuestos que la gente que vive en la playa o en el centro de la ciudad, pero parece que no tenemos los mismos derechos a tener bien conservadas nuestras carreteras», expresa otro residente de la zona.

El Ayuntamiento de Telde anunció a finales del 2022 un plan de asfaltado en el que se pretende invertir casi 4 millones de euros, en el que están incluidas las calles Miño, Júcar, Ebro y Bentaguaire. Se suponía que las mejoras comenzarían a llegar en los primeros meses de 2023, pero los ciudadanos no han visto nada aún. Desde el área deVías y Obras aseguran que no hay fechas confirmadas, pero que se está trabajando para que las obras lleguen cuanto antes. Por su parte, la calle Anzofé no está incluida, pero el consistorio afirma que está previsto realizar trabajos próximamente con otro tipo de contrato.