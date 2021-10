El Ayuntamiento inyectará otros 350.000 euros en el Mercado y asumirá arreglar el interior de los puestos

El Ayuntamiento de Telde anunció este martes que inyectará otros 350.000 euros, esta vez de fondos propios, en el Mercado Municipal, una cuantía con la que, según el edil de Obras, Eloy Santana, el consistorio ha decidido asumir el coste del arreglo del interior de los puestos, que en un primer momento estaba previsto que corriera por cuenta de los propios comerciantes. Buena parte de ellos, informan otras fuentes, le habían hecho llegar que no podrían asumir esas obras. Esta nueva inversión permitirá también pintar todo el edificio por fuera, que conllevará la colocación de un nuevo cartel, más moderno, con el nombre del Mercado, y la sustitución del portón de la entrada. Santana reconoció que algunas de estas actuaciones estaban recogidas en el proyecto inicial, pero que tuvieron que ser suprimidas y cambiadas por otras unidades de obra que durante la ejecución de los trabajos se hicieron más necesarias.

De entrada, el concejal aclaró posibles dudas y subrayó que las obras que estaban ejecutándose en el edificio y que han supuesto una rehabilitación casi integral de las instalaciones ya concluyeron. Se le adjudicaron a Construplan y fueron financiadas con 1,09 millones procedentes de los fondos del Fdcan, más un modificado de 153.000 euros aprobado en junio de 2020.

CRONOLOGÍA Noviembre de 2018 Industria manda cortar la luz y hay que cerrar el mercado. Los puesteros se mudan a Narea. Abren un mes después

Mayo de 2019 El Ayuntamiento adjudica las obras a Construplan, pero no empezarán hasta octubre

Seis meses Ese era el plazo para acabar las obras, pero la covid lo trastocó todo

Verano de 2021 Construplan acaba, pero el pacto quiere aprovechar para una nueva mejora. Su idea, acabar este año

Hecha esa aclaración, el gobierno local, apunta el concejal, decidió aprovechar que el inmueble aún sigue cerrado y que los puesteros continúan trabajando en la sede provisional que se les habilitó en el centro polivalente de Narea, a donde se mudaron en 2018, para dar un paso más en las mejoras del Mercado y acometer en el edificio otra inversión, que se centrará en arreglar y homogeneizar el interior de los puestos, pintar la fachada y cambiar la puerta de entrada al recinto.

Además, añadió el edil, con esta nueva inyección de dinero público el Ayuntamiento de Telde busca echar también una mano a los propios puesteros del Mercado, que no solo vivieron su propio via crucis tras su mudanza obligada del edificio de la calle Pablo Neruda, cerrado después de que la Consejería de Industria le cortase la luz en noviembre de 2018 por el mal estado de su instalación eléctrica, sino que también se han visto afectados, como el resto del comercio, por la crisis económica sobrevenida por la pandemia de la covid-19. Así las cosas, será el consistorio y no ellos los que adecuarán los puestos. Explica el edil que se terminarán de forma estándar y homogénea y que, entre otras cosas, se les colocará a cada uno el pavimento, el azulejo de las paredes o las instalaciones de servicio interiores.

Dado que el coste de este proyecto excedía la cuantía permitida por la legislación para aprobarlo como un modificado y que fuera ejecutado por la adjudicataria de la obra anterior, el Ayuntamiento se verá obligado a sacarlo a concurso y a afrontar el procedimiento administrativo como una obra nueva. Este trámite alarga un poco los plazos, pero Santana confía en que los trabajos puedan estar acabados para Navidades. «Eso me gustaría, pero hay que recordar que las obras son obras». En todo caso, dice que el consistorio juega con otra baza, que los puesteros no solo están trabajando, sino que están «encantados» en Narea, un remedio provisional que, según dijo, les ha permitido adaptarse muy bien a las exigencias que planteaba el protocolo covid porque sus instalaciones están al aire libre. Por tanto, entiende, los propios puesteros no tienen prisa. «Algunos nos han hecho llegar que les dejemos allí hasta después de Navidades».

Con todo, Santana reconoció que aún quedarán cosas por mejorar, entre las que citó las cámaras de frío, para cuya sustitución se agarrarán a nuevos planes de subvenciones.

