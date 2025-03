El arreglo del paseo de Salinetas indigna a NC y provoca estupor en el consistorio teldense El grupo de la oposición denuncia que la subvención concedida por el Cabildo fue devuelta y el Ayuntamiento recuerda que en el anterior mandato no se hizo nada | «No tuvimos tiempo material para acabar con el proceso y asumimos la obra con fondos propios, pero aún así invitamos al Cabildo al acto, e incluso NC en Telde acudió», afirma un sorprendido alcalde

Rafael Falcón Telde Miércoles, 12 de marzo 2025, 17:17 | Actualizado 17:28h.

Una nota emitida ayer por Nueva Canarias Telde ha provocado estupor en el Ayuntamiento de Telde. El grupo en la oposición mostró su «profunda preocupación y denuncia firme ante la devolución de la subvención de 659.779,71 euros obtenida del Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria para la remodelación del Paseo de Salinetas».

Hay que recordar que el pasado 17 de febrero, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde anunciaron oficialmente que «el tramo sur del paseo marítimo de Salinetas cuenta ya con un botaolas de protección para el muro de contención y también con nuevas dotaciones tras el proyecto ejecutado por el Ayuntamiento con una inversión íntegra del Cabildo a través de la Consejería de Turismo de 632.000 euros, aunque su coste final fue de alrededor de 500.000 euros». Ese día acudieron al acto el presidente del Cabildo, Antonio Morales (NC); el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña (Ciuca); el consejero insular de Turismo, Carlos Álamo (PSOE); y la concejala de Playas, María Calderín (PP).

Con esta nota emitida por NC en Telde, el consistorio teldense ha quedado sorprendido. «El expediente de esta obra arrancó en 2018 ó 2019, no recuerdo bien, y nosotros nada más llegar al Gobierno, María Calderín se puso manos a la obra con la ejecución. No tuvimos tiempo material para acabar el proceso y devolvimos la subvención porque en el anterior mandato no hicieron nada y era imposible realizar los pagos en tiempo y forma. La asumimos con fondos propios y se ejecutó, pero aún así, en un gesto de cortesía institucional, invitamos al Cabildo al acto, e incluso NC en Telde acudió, y destacamos el apoyo del Cabildo que fue quien costeaba esta obra», señaló un sorprendido alcalde Juan Antonio Peña tras la nota de NC.