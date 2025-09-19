Antonio Santana será el pregonero de las fiestas teldenses de San Francisco El acto tendrá lugar el próximo 29 de septiembre, a las 20.00 horas, en la plaza del barrio histórico

El Ayuntamiento de Telde, a través de su Concejalía de Cultura, que dirige Juan Martel, anuncia con orgullo que el vecino don Antonio Santana será el pregonero de las próximas fiestas de San Francisco 2025, uno de los barrios históricos, artísticos y fundacionales de la ciudad. El acto tendrá lugar el próximo 29 de septiembre, en la plaza del barrio, a las 20.00 horas.

Vecino entrañable y comprometido, Antonio llegó a San Francisco en los años 70, cuando se casó con su esposa y juntos decidieron forjar aquí su hogar y su familia, con cuatro hijos que crecieron en este enclave lleno de historia. Primero vivieron en la calle Carreñas y más tarde se mudaron a la calle Portería, donde sigue residiendo.

Santana ha dedicado buena parte de su vida a este barrio: como contratista y maestro mayor de obras fue el encargado de la repavimentación de sus calles en los años 80, cuidando cada piedra con respeto a la tradición. Durante décadas también formó parte de la Asociación de Vecinos Santa María La Antigua, trabajando codo a codo con sus vecinos para mantener viva la esencia y celebración de San Francisco.

El anuncio de su nombramiento como pregonero se produjo hace un año, en el pregón de 2024, de la mano del concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Juan Martel. Desde entonces, Antonio ha preparado con ilusión un discurso en el que mezcla recuerdos personales, historias transmitidas de generación en generación y reflexiones sobre la importancia de las fiestas comunitarias para la identidad de Telde.

«Para mí es un honor -expresa Santana-. Agradezco al Ayuntamiento, en especial a Juan Martel y al cronista de Telde, por acordarse de mí para pregonar las fiestas de este barrio. Hasta que el cuerpo y la mente me lo permitan seguiré pujando por las fiestas de San Francisco. Invito a todos a venir, a hacer que el barrio resurja y a que no se pierda una tradición que es cultura e historia». El cronista oficial de Telde, Antonio María González, subraya que la elección de Santana «es muy acertada, porque reúne en su persona la memoria viva de San Francisco: no solo como vecino que ha sentido y vivido el barrio durante más de 50 años, sino también como maestro de obras que contribuyó a restaurarlo, como presidente vecinal y como incansable defensor de sus fiestas».

Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, declara que «con este pregón, San Francisco volverá a llenarse de emoción, fortaleciendo la esencia de un barrio que forma parte del corazón y la historia de Telde».