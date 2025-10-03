El alcalde de Telde garantiza la continuidad de las escuelas infantiles municipales

CANARIAS7 Telde Viernes, 3 de octubre 2025, 19:35 Comenta Compartir

El alcalde de Telde y presidente de la empresa pública Fomentas, Juan Antonio Peña Medina, ha querido trasladar este viernes un mensaje de «tranquilidad y confianza» a la plantilla de las escuelas infantiles municipales, tras la comunicación interna difundida por la gerencia de la empresa, en la tarde de este jueves, en la que se advertía de la difícil situación financiera derivada del retraso en la formalización del nuevo contrato con el Ayuntamiento.

En primer lugar, el regidor ha querido expresar sus «disculpas más sentidas» y «su profundo rechazo» a que los trabajadores sufran el retraso en el cobro de sus nóminas. «Esto no se justifica bajo ningún concepto y nunca debe suceder. Los trabajadores y trabajadoras de las escuelas infantiles cumplen con su labor con profesionalidad y dedicación, y es obligación de esta Administración garantizar la puntualidad en sus retribuciones«, puntualiza. »Quiero dejar claro que no se trata de una situación habitual, ya que con normalidad se abonan los salarios en plazo, y estamos ante un hecho puntual provocado por la transición administrativa en la renovación del contrato con Fomentas», añade.

El alcalde hace hincapié, además, en que el contrato vigente para la gestión de las escuelas infantiles municipales de La Herradura, Valle de Jinámar y Las Remudas finalizaba en este periodo, «lo que generaba dudas sobre la posición del nuevo gobierno municipal respecto a su continuidad». «El temor legítimo de la plantilla y de muchas familias era si este Ayuntamiento iba a apostar por mantener el servicio o a permitir su cierre. Hoy podemos decir con claridad que este gobierno municipal ha tomado una decisión firme: apostar por la continuidad, consolidar este servicio y blindarlo durante los próximos años», subraya el primer edil.

El máximo mandatario explica que «la tramitación del nuevo encargo a Fomentas es un expediente transversal, complejo y que requiere la intervención de distintas áreas municipales y la recopilación de abundante documentación, además de haberse mantenido reuniones con el Gobierno de Canarias para reforzar su viabilidad». «La firma del nuevo contrato se encuentra ya en su fase final, en el órgano de Intervención Municipal y, una vez superado este trámite, el servicio quedará blindado y garantizado durante todo este mandato», precisa.

En este sentido, Peña agrega: «Me consta, y así sucederá, que tanto el personal municipal como los cargos públicos estarán trabajando incansablemente durante este fin de semana para culminar el expediente, superar los obstáculos técnicos encontrados y proceder a regularizar los pagos pendientes». El regidor también quiso reconocer »la transparencia y la seriedad« de la gerencia de Fomentas al trasladar la situación a los trabajadores. «Quizás en otro escenario se habría optado por silenciar o maquillar la realidad. Hoy no. Hoy se ha actuado con rigor, con transparencia y con responsabilidad hacia la plantilla, y eso merece respeto. Sin embargo, mi papel como alcalde y presidente de la empresa es complementar esa comunicación con el compromiso político: primero, con una disculpa sincera; segundo, con la confianza en que esta situación será superada en breve; y tercero, con la seguridad de que se procederá al pago de los salarios y a la consolidación de este servicio esencial».

Finalmente, el alcalde subraya que las escuelas infantiles municipales de Telde «no son solo un recurso educativo, sino también una herramienta de igualdad, conciliación y apoyo a las familias« y que «este Ayuntamiento seguirá garantizando su continuidad». «Estamos trabajando con determinación para cerrar cuanto antes este capítulo, y quiero trasladar a la plantilla y a las familias un mensaje claro: el servicio no se va a interrumpir, quedará blindado y seguirá siendo una pieza fundamental de la política social y educativa de este municipio», concluye.