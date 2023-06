Telde trabaja para reabrir el Paco Artiles por fases si los técnicos lo ven viable

El nuevo alcalde, Juan Antonio Peña, informó este miércoles en el transcurso de una visita al polideportivo Paco Artiles, en San Juan, que el gobierno local ya se ha puesto manos a la obra para intentar reabrir esta instalación por fases, mediante reformar parciales, aunque eso sí, siempre que los técnicos lo vean viable.

El recinto lleva cerrado y sin uso más de dos años, desde que en abril de 2021 la concesionaria de su gestión, Lude, decidiera no continuar con el contrato al no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento para que la institución le compensara las pérdidas que le provocó el cierre por la covid.

El regidor municipal, que hizo un recorrido por el complejo acompañado de dos de sus concejales, Cristhian Santana, que llevará Deportes, y Juan Francisco Jiménez, y de la jefa de servicio de Deportes, Ana Trujillo, se mostró especialmente cauteloso para no generar falsas expectativas en una ciudadanía que está ávida por recuperar una instalación con dos piscinas, salas de musculación y cancha deportiva que llegó a contar con más de 4.000 usuarios.

El primer objetivo, la piscina grande del polideportivo

«Si los técnicos me dicen que los motores están bien o que podemos ponerlos en marcha con una obra o reforma menor, la ejecutaremos y reabriremos al menos la piscina grande, porque la pequeña ya sabemos que traerá consigo una actuación de más calado», explicó Peña a las puertas del polideportivo. Con esa misma intención se plantea ir poniendo en uso poco a poco la cancha deportiva o las salas de musculación, siempre, insistió una y otra vez, en que sea técnicamente viable. «La voluntad política está, lo que falta es que sea posible llevarla a la práctica», aclaró.

Ampliar Juan Antonio Peña, y detrás, Cristhian Santana y Juan Francisco Jiménez. C7

Además, resuelta esa parte técnica, luego habría que hallar la fórmula administrativa más adecuada o factible para gestionar su apertura. El alcalde maneja varias alternativas, pero hay dos cosas que tiene claras: que no puede quedar en manos del personal municipal, porque no hay, y que buscará la manera para que en la solución que se busque se le dé prioridad a los trabajadores de la anterior concesionaria que se quedaron en la calle tras el cierre del Paco Artiles.

Lo que trata de evitar el alcalde es dejar el polideportivo a expensas del proyecto de rehabilitación que les dejó redactado el gobierno anterior, que supondrá una reforma integral del Paco Artiles y que exigirá una inversión de 2,9 millones. Calcula que entre trámites y obras, el Paco Artiles no podría reabrir hasta dentro de tres años. En todo caso, no renuncia a ese proyecto. Su intención es ejecutarlo, pero antes tendrá que garantizarse que el nuevo Gobierno canario le conceda una tercera prórroga para ejecutar la subvención de 1 millón de euros que para esta obra le dio la Consejería de Educación y Deportes en 2021. Vence en diciembre y no tiene tiempo material de ejecutarla.

El agua verde, cascotes caídos, mucho polvo y pintura desprendida

El recorrido del alcalde, los concejales y dos trabajadores de Deportes por el polideportivo Paco Artiles no pudo ser más desolador. Una instalación tan transitada y tan presente en la vida de tantos y tantas teldenses que ahora luce vacía y sin alma, sucia, llena de polvo, con la piscina grande aún con agua, pero verde, poco apetecible para el baño, cascotes caídos en la zona de la cancha deportiva y pintura desprendida en los techos de los vestuarios. Con todo y pese al mal aspecto, el alcalde confía en revertir pronto su mal estado actual. Lo que peor está es la piscina pequeña. Perdía mucha agua