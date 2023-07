Telde reivindica la idiosincrasia de Melenara en el izado de la bandera azul

Desde hace más de 50 años un grupo de mujeres entusiastas, solo mujeres, se reúne sobre la arena de Melenara para participar en lo que se ha institucionalizado como el bingo playero. Se juntan dos veces por semana, los martes y los jueves. Tan ininterrumpida presencia las ha convertido, por derecho propio, en parte inseparable de la idiosincrasia de la playa de Melenara y en dignas merecedoras de un homenaje del Ayuntamiento. El nuevo gobierno aprovechó este jueves el izado oficial de la bandera azul para hacerles un reconocimiento.

Por unos minutos dejaron el conglomerado de sombrillas que les sirve de refugio, al lado del paseo y en el lado norte de la playa, y se acercaron a recoger de manos del alcalde, Juan Antonio Peña, y del vicealcalde, Sergio Ramos, una placa de recuerdo. El simbólico homenaje se completó con el izado oficial de la enseña, que corrió a cargo de una representación de estas mujeres, a las que les ayudó un grupo de los más de 70 chiquillos que participan en el campus Costaverano, con sede también en Melenara.

«Son cincuenta años en esta playa y el reconocimiento no es solo para ellas, sino que izamos la bandera pensando en nuestros antepasados, en sus madres, tías y seres queridos que forman parte de la historia de Melenara», les dijo el alcalde, que este jueves secundó con entusiasmo esta iniciativa, propuesta por la edil de Playas, María González Calderín, vecina además de la costa.

La concejal explicó en su intervención que este homenaje forma parte de una apuesta decidida del nuevo gobierno de reivindicar la «idiosincrasia marina de Melenara», de la que no forma parte, por ejemplo, el diseño del paseo que ya se ha construido en el tramo norte de la cala, ejecutdo por el gobierno anterior.

El paseo se enmendará

De hecho, el alcalde avanzó su intención de enmendarlo. «Creo y comparto con ustedes, por lo que me dicen a diario, que lo que tenemos aquí, tristemente, no nos representa. Ni cómo se hizo, ni cómo se elaboró ni cómo se proyectó y tenemos que meterle mano cuanto antes, porque no es imagen del municipio ni de esta playa». Quedan más fases por ejecutar, pero no precisó cómo hará para que satisfaga más al barrio.

González Calderín recordó que la bandera azul no solo ondeará en Melenara, sino también en Hoya del Pozo y Salinetas, pero recordó que se perdió la de La Garita, por lo que se comprometió a trabajar para recuperarla. «Nuestro principal objetivo es abrir la ciudad al mar, hacer nuestras playas más accesibles y óptimas y fomentar el cuidado del medioambiente», defendió la concejal, que reivindicó el orgullo que han de tener los teldenses por sus 23 kilómetros de costa.

Tanto es así que destacó que, pese a no ser un municipio turístico, cuente con 3 banderas azules, un honor que no sería posible, según enfatizó, sin el compromiso y el trabajo del personal de playas y también del servicio de socorrismo y salvamento, que este jueves hizo una exhibición de una operación de rescate en el mar.