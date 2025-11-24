Tejeda, entre los cinco finalistas para ser el pueblo iluminado por Ferrero Rocher La gran final será el 15 de diciembre, cuando se anunciará el municipio ganador y se desvelará qué pueblo recibirá la emblemática iluminación navideña

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:48 | Actualizado 14:02h. Comenta Compartir

Tejeda quiere ser el pueblo iluminado por Ferrero Rocher estas Navidades y ya está entre los cinco finalistas. Así lo ha anunciado la empresa en su página web. El municipio grancanario compite este año en la duodécima edición de Juntos Brillamos Más, una edición histórica en la que, por primera vez, participa un pueblo por cada comunidad autónoma.

Francisco Juan Perera Hernández, alcalde de Tejeda, celebró el pase de ronda pero pide un último esfuerzo. «Graciasde corazón a todos y todas que nos han votado y apoyado de una u otra manera... ahora más que nunca volvemos a necesitar la colaboración», afirmó Perera.

A Guarda, Albaida, Bullas, Cudillero, Fuente del Maestre y Tejeda son los cinco pueblos que lucharán por el premio.

Ferrero Rocher anima a la ciudadanía a seguir votando en esta nueva fase, que cerrará el 30 de noviembre. Tejeda representa a Canarias en una edición que pretende mostrar la riqueza, la diversidad y las tradiciones de cada rincón del país. La gran final será el 15 de diciembre, cuando se anunciará el municipio ganador y se desvelará qué pueblo recibirá la emblemática iluminación navideña.

Mientras tanto, Ferrero Rocher mantiene también activo su sorteo navideño para los consumidores: por cada compra mínima de 5 euros en sus especialidades y conservando el tique, los participantes optan a 100 pirámides icónicas y 400 sets de copas decoradas con oro de 18 quilates.

Las votaciones permanecen abiertas en la página oficial de la marca.

Si quieres que Tejeda brille este año con luz propia, puedes votar aquí.

Temas

Tejeda