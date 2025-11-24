Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del pueblo de Tejeda en un día de verano. Juan Carlos Alonso

Tejeda, entre los cinco finalistas para ser el pueblo iluminado por Ferrero Rocher

La gran final será el 15 de diciembre, cuando se anunciará el municipio ganador y se desvelará qué pueblo recibirá la emblemática iluminación navideña

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:48

Comenta

Tejeda quiere ser el pueblo iluminado por Ferrero Rocher estas Navidades y ya está entre los cinco finalistas. Así lo ha anunciado la empresa en su página web. El municipio grancanario compite este año en la duodécima edición de Juntos Brillamos Más, una edición histórica en la que, por primera vez, participa un pueblo por cada comunidad autónoma.

Francisco Juan Perera Hernández, alcalde de Tejeda, celebró el pase de ronda pero pide un último esfuerzo. «Graciasde corazón a todos y todas que nos han votado y apoyado de una u otra manera... ahora más que nunca volvemos a necesitar la colaboración», afirmó Perera.

A Guarda, Albaida, Bullas, Cudillero, Fuente del Maestre y Tejeda son los cinco pueblos que lucharán por el premio.

Ferrero Rocher anima a la ciudadanía a seguir votando en esta nueva fase, que cerrará el 30 de noviembre. Tejeda representa a Canarias en una edición que pretende mostrar la riqueza, la diversidad y las tradiciones de cada rincón del país. La gran final será el 15 de diciembre, cuando se anunciará el municipio ganador y se desvelará qué pueblo recibirá la emblemática iluminación navideña.

Mientras tanto, Ferrero Rocher mantiene también activo su sorteo navideño para los consumidores: por cada compra mínima de 5 euros en sus especialidades y conservando el tique, los participantes optan a 100 pirámides icónicas y 400 sets de copas decoradas con oro de 18 quilates.

Las votaciones permanecen abiertas en la página oficial de la marca.

Si quieres que Tejeda brille este año con luz propia, puedes votar aquí.

Noticias relacionadas

Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher

Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher

Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher

Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Atropello en Juan Manuel Durán deja dos personas afectadas en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 Muere un motorista tras perder el control y colisionar con un coche estacionado en Gáldar
  4. 4 El Supremo resuelve la polémica por Carlos Baute: solo puede haber conciertos de carnaval tras las galas
  5. 5 Obras Públicas reanuda este lunes las obras del soterramiento en Belén María
  6. 6 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  7. 7 A juicio por llevarse 100.000 euros de la comunidad de vecinos de los Apartamentos Australia en Playa del Inglés
  8. 8 Los centros de crisis canarios ya han atendido 23 agresiones sexuales en grupo: «Son devastadoras»
  9. 9 La Aemet apaga los avisos y Canarias se prepara para el pico de calor por unas horas
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 24 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tejeda, entre los cinco finalistas para ser el pueblo iluminado por Ferrero Rocher

Tejeda, entre los cinco finalistas para ser el pueblo iluminado por Ferrero Rocher