Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher La campaña ya suma más de 200.000 votos en solo nueve días, más del 40% de toda la edición anterior

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:10 | Actualizado 14:11h.

Tejeda vuelve a mirar al cielo esta Navidad, pero esta vez no para contemplar el Roque Nublo, sino para intentar vestir su silueta con el icónico brillo dorado de Ferrero Rocher. El municipio grancanario compite este año en la duodécima edición de Juntos Brillamos Más, una edición histórica en la que, por primera vez, participa un pueblo por cada comunidad autónoma.

La iniciativa, que ya ha registrado más de 200.000 votos en apenas nueve días, confirma una participación sin precedentes. De hecho, esta cifra supone más del 40% de todos los votos reunidos durante la campaña del año pasado, un dato que, según la organización, demuestra que la competición está más reñida que nunca, con diferencias mínimas entre los 17 candidatos.

Ferrero Rocher anima a la ciudadanía a seguir votando en esta recta final de la primera fase, que cerrará el 24 de noviembre, fecha en la que se conocerá qué cinco pueblos avanzan a la siguiente ronda. Tejeda representa a Canarias en una edición que pretende mostrar la riqueza, la diversidad y las tradiciones de cada rincón del país.

El proceso se desarrollará en cuatro fases eliminatorias hasta llegar a la gran final del 15 de diciembre, cuando se anunciará el municipio ganador y se desvelará qué pueblo recibirá la emblemática iluminación navideña.

Mientras tanto, Ferrero Rocher mantiene también activo su sorteo navideño para los consumidores: por cada compra mínima de 5 euros en sus especialidades y conservando el tique, los participantes optan a 100 pirámides icónicas y 400 sets de copas decoradas con oro de 18 quilates.

Las votaciones permanecen abiertas en la página oficial de la marca.

Si quieres que Tejeda brille este año con luz propia, puedes votar aquí.