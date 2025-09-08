El techado del colegio Sataute de Santa Brígida acabará a finales de octubre Los accesos para los alumnos de Infantil están debidamente habilitados mediante un camino vallado y protegido y los agujeros están cerrados

Las obras de la nueva cubierta de la cancha exterior del CEIP Sataute (antiguo Juan del Río Ayala), y los trabajos de los muros y vallados del centro, acabarán a finales de octubre, segun confirmaron el alcalde de Santa Brígida, José Armengol, y el edil de Educación, Adrián García Armas, en una visita a los trabajos.

Esta semana llegan los contenedores con las carpas, cuya instalación empezará el 22 de septiembre. La nueva cubierta, diseñada con arquitectura textil, aportará sombra y protección frente a las inclemencias del tiempo, lo que permitirá un uso continuado de este espacio durante todo el año.

En la visita los técnicos explicaron que las zapatas están ancladas a pozos de cimentación que, en algunos casos, cuentan con 2,50 metros de altura. Ahora se está procediendo al relleno y compactado del terreno para, posteriormente, verter la losa de hormigón y acometer la pintura en las zonas de cimentación.

El otro patio tendrá un conjunto de toldos tensados (tipo velas de sombra) cuya estructura tipo marquesina está formada por postes verticales y travesaños superiores. Las lonas se instalan con diferente altura, lo que crea inclinación para que el agua pueda escurrir. Es un sistema modular de sombra apropiado para espacios exteriores de patios escolares.

Asimismo, la rehabilitación de los vallados perimetrales del colegio constituye una medida fundamental para reforzar la seguridad y garantizar el correcto mantenimiento del recinto escolar, creando un entorno protegido y en óptimas condiciones.

En relación con la seguridad durante las obras, los técnicos informaron a la directora del centro, Conchy Martínez, de que los accesos para el alumnado de Infantil están debidamente habilitados mediante un camino vallado y protegido, y que los agujeros están cerrados.

Esta actuación cuenta con financiación conjunta del Cabildo y el Ayuntamiento de Santa Brígida, con un presupuesto base de 1.11 millones de euros que incluye también las obras de vallados en los CEIP Illera de la Mora y Lola Massieu.