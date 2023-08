Tasarte marcaba ya 43,6 grados a las 11.00 de hoy viernes

Tasarte vuelve a ser el horno de Canarias durante la ola de calor que sufre el archipiélago marcando 43,6 grados centígrados a las 11.00 horas de este viernes, la máxima de la región que también se registró este jueves en este barrio de La Aldea de San Nicolás, en este caso con 42,4 grados a las 18.00 horas.

El termómetro se elevará varios grados durante esta jornada y la de mañana sábado, a tenor de los avisos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por altas temperaturas, calima, vientos y fenómenos costeros, y por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, por riesgo para la salud por el calor.

De hecho, la Aemet ha activado aviso rojo por altas temperaturas para este viernes y sábado en la mitad sur de Gran Canaria, fundamentalmente en cumbres y medianías, entre las 11.00 y las 20.00 horas, siendo naranja en la mayor parte del resto del archipiélago.

La pasada noche, del jueves al viernes, resultó infernal en Lomo Pedro Alfonso (San Bartolomé de Tirajana), donde el termómetro no tocó fondo hasta las 07.30 de la mañana, cuando bajó a 35,6 grados, mientras que en Agüimes no bajó de los 34,9 registrados a las 03.10 horas y en Tejeda no descendió de los 32,2 alcanzados a las 02.10.