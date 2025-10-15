El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas La Mancomunidad lanza una segunda convocatoria de urgencia porque prevé culminar en diciembre las más de 100 hectáreas seleccionadas en la primera

Cristina González Oliva Ingenio Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:53

La Mancomunidad del Sureste ha sacado una segunda convocatoria de urgencia en busca de más terrenos para incluir en el segundo plan de limpieza de invernaderos abandonados, una iniciativa que arrancó a finales de junio con el objetivo inicial de intervenir en un mínimo de 50 hectáreas ubicadas en Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.

En estos cuatro meses los trabajos han ido a gran velocidad, por lo que prevé quedarse en diciembre sin más espacios de los seleccionados en la primera criba, incluidos los de la reserva, que sumaban más de 100 hectáreas. Ya se han limpiado 61, están trabajando en 6,68 más y de aquí a final de año estima que culminarán las 42 restantes, detalla el gerente de la entidad, Abel Ghosheh.

El primer plan de limpieza, que se ejecutó en su mayor parte a lo largo de 2024, logró limpiar 90 hectáreas y retirar 720 toneladas de residuos gracias a la contratación de 86 personas. En esta ocasión, el segundo plan avanza más ágil en el número de hectáreas debido, entre otras cuestiones, a que estas nuevas parcelas no acumulan tantos residuos y porque hay menos alambres, que ralentiza el trabajo de los operarios, añade Ghosheh.

Por ese motivo, en previsión de que al finalizar el año ya se queden sin reservas de terrenos para continuar con el plan de empleo que termina en marzo y que ha permitido la contratación de 83 parados, han lanzado esta nueva convocatoria. La acción se está ejecutando gracias a una dotación de 1,8 millones de euros de la Consejería de Empleo del Cabildo.

Plazo hasta el 12 de noviembre

El plazo para que los propietarios de estas parcelas agrícolas añadidas puedan presentar las solicitudes comenzó ayer y estará abierto hasta el 12 de noviembre. Su limpieza está condicionada a que se terminen las elegidas en el primer proceso. Solo podrán solicitarlo para terrenos que se encuentran dentro de las áreas de actuación escogidas, que son cuatro.

Ampliar Mapa de las cuatro áreas de actuación. C7

La número 1 es una zona de escasa superficie y de gran impacto paisajístico en el lugar denominado la Laguna, en las proximidades del Monumento Natural de Arinaga, debido a su alto nivel de degradación. Cuenta con una superficie estimada de invernaderos abandonados de 57 hectáreas.

El área 2 es la actuación a gran escala de más relevancia paisajística y abarca un espacio situado al este de la GC-1, en la zona de aproximación del pasillo aéreo, desde el Burrero hasta Bahía Forma, donde se estima que hay 106 hectáreas.

La 3 está al oeste de la GC-1 y la GC-191, paralela a la GC-1 y al pasillo aéreo, incluyendo el sector de Pozo Izquierdo y límite con Bahía Forma, con 53 hectáreas de invernaderos abandonados.

Por último, la 4 está situada al oeste de la GC-1, pero en zonas alejadas de la autopista, entre la GC-65 y la GC-104, con una estimación de 30 hectáreas. Este espacio es el que menos puntuación otorga ya que se prioriza la actuación en las otras tres áreas.

El contrato de residuos, pendiente

La Mancomunidad del Sureste sacó a licitación el servicio para la retirada y gestión de residuos que se generan en esta limpieza de invernaderos durante un año tras la caducidad del anterior. De momento, el lote 1 ya ha sido adjudicado a Martínez Cano por 141.276 euros, pero está pendiente de realizar la formalización para que la empresa pueda retirar el material, que permanece aún en las parcelas intervenidas.

Por ese motivo, aún no se ha podido contabilizar las toneladas de basura que se han recogido en estos cuatro meses de trabajo.

También está pendiente de adjudicar el lote 2, que está pensado concretamente para la retirada y gestión de residuo específico (hilo Bayco) y que salió a licitación por 33.705 euros.